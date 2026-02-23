BRASIL

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Mudança faz parte de um projeto piloto em três unidades do Grupo Supernosso

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:56

Supermercado Crédito: EBC/Arquivo

A rede de supermercados Supernosso anunciou que vai adotar a escala 5x2, de cinco dias de trabalho e dois de descanso, para os colaboradores das áreas operacionais. A mudança faz parte de um projeto piloto em três unidades, com previsão de início para março.

O modelo não prevê uma redução de carga horária para os trabalhadores. "Os colaboradores cumprirão uma jornada de trabalho diária de 8h48, ao invés de 7h20, como ocorre no formato 6×1. A escala prevê uma jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso, consecutivos ou não, mantendo as 44 horas semanais previstas em lei", apontou a empresa.

A medida, segundo o Grupo Supernosso, tem o objetivo de reduzir a “carga emocional e física” dos funcionáris. "A expectativa do grupo é ampliar o novo modelo de trabalho ainda este ano, para as demais unidades", garantiu a empresa.

Fim da 6x1

No início deste mês, a proposta do fim da escala 6x1 foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que tem como presidente o deputado federal baiano Leur Lomanto Júnior (União Brasil).