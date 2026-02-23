Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Mudança faz parte de um projeto piloto em três unidades do Grupo Supernosso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:56

Supermercado
Supermercado Crédito: EBC/Arquivo

A rede de supermercados Supernosso anunciou que vai adotar a escala 5x2, de cinco dias de trabalho e dois de descanso, para os colaboradores das áreas operacionais. A mudança faz parte de um projeto piloto em três unidades, com previsão de início para março.

O modelo não prevê uma redução de carga horária para os trabalhadores. "Os colaboradores cumprirão uma jornada de trabalho diária de 8h48, ao invés de 7h20, como ocorre no formato 6×1. A escala prevê uma jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso, consecutivos ou não, mantendo as 44 horas semanais previstas em lei", apontou a empresa.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
1 de 4
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

A medida, segundo o Grupo Supernosso, tem o objetivo de reduzir a “carga emocional e física” dos funcionáris. "A expectativa do grupo é ampliar o novo modelo de trabalho ainda este ano, para as demais unidades", garantiu a empresa.

Leia mais

Imagem - Sobe para 18 o número de deputados baianos que assinaram a PEC pelo fim da escala 6x1

Sobe para 18 o número de deputados baianos que assinaram a PEC pelo fim da escala 6x1

Fim da 6x1

No início deste mês, a proposta do fim da escala 6x1 foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que tem como presidente o deputado federal baiano Leur Lomanto Júnior (União Brasil).

A medida é polêmica e divide empresários. De acordo com José Velloso, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o impacto do fim da escala será o de aumento nos custos de produção e perda de competitividade.

Tags:

Brasil Escala 6x1

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo