JORNADA DE TRABALHO

Sobe para 20 número de deputados baianos que assinaram a PEC pelo fim da escala 6x1

Até o momento, 194 deputados assinaram a PEC pelo fim da escala

Dos 39 deputados federais baianos, 20 assinaram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias trabalhados para um de folga na semana) até o momento. De autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), o texto recebeu 194 assinaturas e vai avançar no rito legislativo para ser de fato discutido no Congresso Nacional.

O projeto foi apresentado em Brasília em maio deste ano, mas só agora tomou fôlego nas redes sociais. Desenvolvido pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), representado por Erika e fundado por Rick Azevedo, tiktoker e vereador eleito pelo PSOL no Rio de Janeiro em 2024, o texto sugere uma mudança na jornada de trabalho dos brasileiros: de 44 horas semanais para 36 horas semanais.

Um dos apoiadores da PEC, o deputado Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia, disse que o tema precisa ser “amplamente discutido” em publicação nas redes sociais. “É essencial que possamos analisar essa questão com profundidade, sem radicalismos, e com maturidade e serenidade, em busca de um consenso”, disse o parlamentar.

Por outro lado, o Capitão Alden (PL) declarou oficialmente que é contra a proposta de Erika Hilton. Segundo ele, não há clareza “como as empresas serão compensadas com a eventual aprovação desta PEC, pois, no mínimo, teria que ter um incentivo do Governo Federal, prevendo isenção de taxas ou aporte financeiro direcionado aos empregadores”, disse ao CORREIO.