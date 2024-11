ESCALA DE TRABALHO

PEC 6x1 ultrapassa número de assinaturas e já pode tramitar; veja lista dos deputados que apoiam

194 deputados que assinaram até o momento a PEC pelo fim da escala

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso) atingiu o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que formalizou uma iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito carioca Rick Azevedo (PSOL).