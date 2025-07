DESMASCARADA

'Vale Tudo': Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César e sai no soco com amante

Cenas estão previstas para ir ao ar em 21 de agosto na TV Globo

Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César Crédito: Reprodução

Aos trancos e barrancos o casamento entre Maria de Fátima e Afonso Roitman será celebrado, porém, pouco tempo depois, as estruturas da relação serão abaladas. Isso porque uma traição da blogueira vira à tona poucas semanas após o matrimônio com o herdeiro. O nome do amante todos já sabem: César (Cauã Reymond).>

O responsável por descobrir as "descarações" de Maria de Fátima será Sardinha (Lucas Leto). O assistente de produção da Tomorrow vai reunir provas que expõem os golpes da vilã desde o início da trama. Ele mostrará registros da ocasião em que a jovem forjou sua presença em um evento da Tomorrow e até sabotou um projeto elaborado por Solange (Alice Wegmann).>

Ao colocar a boca na botija, Sardinha também vai contar que ouviu de uma modelo chamada Sheila que Maria de Fátima mantinha um envolvimento amoroso secreto com César, mantido durante todo esse tempo pelas costas de Afonso. Ele então entregará ao Roitman o endereço do apart-hotel em que o casal de amante se encontra.>

Afonso irá até o Apart Píer Village, ao encontrar uma conta do local entre os pertences da esposa. No flat, o amante César atenderá a campainha vestindo apenas roupas íntimas e dará de cara com o marido da sua amante. Em choque, o empresário perguntará:>

"Fátima… Você me enganou esse tempo todo?". A moça, ainda na cama, tentará negar: "Claro que não…", mas será interrompida com um grito: "Cala a boca!".>

César tentará se justificar, afirmando: "Não transo violência". Afonso, descontrolado, reagirá com um soco no rosto do homem rebatendo: "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?".>

'Tiro, porrada e bomba'

O filho de Odete Roitman vai embora do flat e voltará à mansão, mas será seguido pela mulher. Os dois discutirão novamente e ele exigirá a verdade sobre a paternidade do bebê que ela espera neste momento da trama. "Esse filho que você está esperando é meu?", perguntará. A resposta virá carregada de dúvida: "Pode ser seu, mas também pode ser do César".>

O empresário vai desabafar após tantas mentiras reveladas: "Eu não acredito em nada do que você tá falando… Eu só quero saber uma coisa, e sobre isso não adianta mentir". No calor do momento, Maria de Fátima acabará assumindo seu verdadeiro objetivo no casamento: "Casei por interesse".>

A cena do flagrante está prevista para ir ao ar dia 21 de agosto, em uma sequência que promete gravidez indesejada, descoberta de infidelidade e outras novidades.>