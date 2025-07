TERCIERA IDADE

Especialista indica 7 valores que os avós devem passar para criar bons netos

Psicóloga mostra a importância de aprender 7 hábitos com os avós

Muitos dizem que avós mimam demais, mas a verdade é que eles são fontes inestimáveis de sabedoria. Com suas vivências, avós podem ser pilares na educação e formação do caráter dos netos, oferecendo lições que duram a vida toda. Eles são "pais com açúcar", como diz o ditado. >

Honestidade em primeiro lugar

Avós, atenção: ocultar as travessuras dos netos ensina que mentir é normal. É crucial que as crianças compreendam a verdade e encarem suas consequências, construindo uma base sólida de integridade desde cedo. É preciso falar a verdade e arcar com as consequências.>