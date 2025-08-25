Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Suspeito lucrava com conteúdo de vítimas de abuso virtual

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:20

Cayo Lucas
Cayo Lucas Crédito: Reprodução

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar de morte o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, lucrava com a venda de vídeos e imagens de vítimas de estupro virtual, o que teria motivado os ataques contra o influenciador.

A prisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em caráter de urgência, no dia 17 de agosto. O mandado foi expedido após Felca solicitar ao Google Brasil a quebra de sigilo de um e-mail que continha ameaças. A Justiça ordenou que a empresa fornecesse, em até 24 horas, os dados de identificação do autor, incluindo IPs e registros cadastrais.  

Segundo a TV Globo, no momento da prisão, Cayo Lucas estava em casa com outro homem, também suspeito de envolvimento no crime. O computador do investigado estava aberto na tela de acesso à plataforma da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, o que, de acordo com a polícia, agrava a situação e será alvo de perícia.

O segundo indivíduo será apresentado à autoridade policial, suspeito de violar o artigo 154-A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático, crime configurado em flagrante.

Leia mais

Imagem - Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Imagem - Felca fala sobre ameaças após prisão de Hytalo Santos e repercussão de vídeo

Felca fala sobre ameaças após prisão de Hytalo Santos e repercussão de vídeo

Imagem - Felca se pronuncia após prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Felca se pronuncia após prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Conteúdo das ameaças

As mensagens que motivaram a investigação foram enviadas no dia 16 de agosto. Elas mencionam diretamente um vídeo publicado por Felca, em que o influenciador denuncia o paraibano Hytalo Santos por exploração de menores nas redes sociais.

Em um dos e-mails, enviado às 5h30, o remetente escreveu: "Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos". Em seguida, vieram ameaças como "prepara pra morrer" e "você vai pagar com a sua vida". Um segundo e-mail, às 8h05, repetia o tom agressivo.

Segurança reforçada e rotina sob escolta

Após a divulgação das denúncias, Felca revelou que passou a viver sob medidas de segurança em São Paulo, onde mora. Em entrevista ao podcast PodDelas, contou que hoje anda com carro blindado e seguranças.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança", afirmou. Segundo ele, os ataques começaram após vídeos em que criticou influenciadores ligados a apostas esportivas — as chamadas bets — e se intensificaram após o conteúdo sobre adultização infantil.

Ele também declarou que o vídeo levou mais de um ano para ser produzido, com apoio de uma psicóloga especializada em infância. "Esse vídeo demorou muito para fazer, porque a gente teve que procurar psicóloga. A gente teve uma entrevista com a psicóloga falando sobre adultização", disse.

"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. Dá vontade de chorar, de vomitar. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor", completou.

O vídeo, com 50 minutos de duração, viralizou nas redes sociais ao reunir diversas denúncias sobre o uso da imagem de crianças por influenciadores. Felca também mostra como o algoritmo de plataformas digitais pode favorecer a circulação desse tipo de conteúdo.

Mais recentes

Imagem - Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'

Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'
Imagem - Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha
Imagem - Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua