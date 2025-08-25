Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:20
Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar de morte o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, lucrava com a venda de vídeos e imagens de vítimas de estupro virtual, o que teria motivado os ataques contra o influenciador.
A prisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em caráter de urgência, no dia 17 de agosto. O mandado foi expedido após Felca solicitar ao Google Brasil a quebra de sigilo de um e-mail que continha ameaças. A Justiça ordenou que a empresa fornecesse, em até 24 horas, os dados de identificação do autor, incluindo IPs e registros cadastrais.
Segundo a TV Globo, no momento da prisão, Cayo Lucas estava em casa com outro homem, também suspeito de envolvimento no crime. O computador do investigado estava aberto na tela de acesso à plataforma da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, o que, de acordo com a polícia, agrava a situação e será alvo de perícia.
O segundo indivíduo será apresentado à autoridade policial, suspeito de violar o artigo 154-A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático, crime configurado em flagrante.
Conteúdo das ameaças
As mensagens que motivaram a investigação foram enviadas no dia 16 de agosto. Elas mencionam diretamente um vídeo publicado por Felca, em que o influenciador denuncia o paraibano Hytalo Santos por exploração de menores nas redes sociais.
Em um dos e-mails, enviado às 5h30, o remetente escreveu: "Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos". Em seguida, vieram ameaças como "prepara pra morrer" e "você vai pagar com a sua vida". Um segundo e-mail, às 8h05, repetia o tom agressivo.
Segurança reforçada e rotina sob escolta
Após a divulgação das denúncias, Felca revelou que passou a viver sob medidas de segurança em São Paulo, onde mora. Em entrevista ao podcast PodDelas, contou que hoje anda com carro blindado e seguranças.
"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança", afirmou. Segundo ele, os ataques começaram após vídeos em que criticou influenciadores ligados a apostas esportivas — as chamadas bets — e se intensificaram após o conteúdo sobre adultização infantil.
Ele também declarou que o vídeo levou mais de um ano para ser produzido, com apoio de uma psicóloga especializada em infância. "Esse vídeo demorou muito para fazer, porque a gente teve que procurar psicóloga. A gente teve uma entrevista com a psicóloga falando sobre adultização", disse.
"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. Dá vontade de chorar, de vomitar. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor", completou.
O vídeo, com 50 minutos de duração, viralizou nas redes sociais ao reunir diversas denúncias sobre o uso da imagem de crianças por influenciadores. Felca também mostra como o algoritmo de plataformas digitais pode favorecer a circulação desse tipo de conteúdo.