PERNAMBUCO

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Suspeito lucrava com conteúdo de vítimas de abuso virtual

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:20

Cayo Lucas Crédito: Reprodução

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar de morte o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, lucrava com a venda de vídeos e imagens de vítimas de estupro virtual, o que teria motivado os ataques contra o influenciador.

A prisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em caráter de urgência, no dia 17 de agosto. O mandado foi expedido após Felca solicitar ao Google Brasil a quebra de sigilo de um e-mail que continha ameaças. A Justiça ordenou que a empresa fornecesse, em até 24 horas, os dados de identificação do autor, incluindo IPs e registros cadastrais.

Segundo a TV Globo, no momento da prisão, Cayo Lucas estava em casa com outro homem, também suspeito de envolvimento no crime. O computador do investigado estava aberto na tela de acesso à plataforma da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, o que, de acordo com a polícia, agrava a situação e será alvo de perícia.

O segundo indivíduo será apresentado à autoridade policial, suspeito de violar o artigo 154-A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático, crime configurado em flagrante.

Conteúdo das ameaças

As mensagens que motivaram a investigação foram enviadas no dia 16 de agosto. Elas mencionam diretamente um vídeo publicado por Felca, em que o influenciador denuncia o paraibano Hytalo Santos por exploração de menores nas redes sociais.

Em um dos e-mails, enviado às 5h30, o remetente escreveu: "Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos". Em seguida, vieram ameaças como "prepara pra morrer" e "você vai pagar com a sua vida". Um segundo e-mail, às 8h05, repetia o tom agressivo.

Segurança reforçada e rotina sob escolta

Após a divulgação das denúncias, Felca revelou que passou a viver sob medidas de segurança em São Paulo, onde mora. Em entrevista ao podcast PodDelas, contou que hoje anda com carro blindado e seguranças.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança", afirmou. Segundo ele, os ataques começaram após vídeos em que criticou influenciadores ligados a apostas esportivas — as chamadas bets — e se intensificaram após o conteúdo sobre adultização infantil.

Ele também declarou que o vídeo levou mais de um ano para ser produzido, com apoio de uma psicóloga especializada em infância. "Esse vídeo demorou muito para fazer, porque a gente teve que procurar psicóloga. A gente teve uma entrevista com a psicóloga falando sobre adultização", disse.

"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. Dá vontade de chorar, de vomitar. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor", completou.