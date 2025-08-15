CONFIRA

Felca se pronuncia sobre prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Advogados de Felca também se pronunciaram sobre prisão de Hytalo que aconteceu nesta sexta em condomínio

Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:01

Hytalo foi preso nesta sexta ao acordar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após a prisão do influenciador Hytalo Santos, de 23 anos, na manhã desta sexta-feira (15), Felipe Bressanim, de 27 anos, também influenciador, não demorou para usar as redes sociais para se pronunciar sobre a decisão da Justiça. Não à toa, o influencer paranaense, foi o principal nome que acendeu nas últimas semanas um debate sobre abuso de menores, sobretudo através das redes sociais, tendo como um dos objetos de análise os conteúdos produzidos por Hytalo.

Hytalo Santos 1 de 13

Além de Hytalo, o esposo do influencer, Israel Nata Vicente, também foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A manifestação de Felca veio através de um comunicado publicado no perfil de João de Senzi, da Senzi Advocacia. O documento formal é assinado pelo profissional e pela Felca Studios, produtora do influencer. Além de outras pessoas da equipe jurídica do youtuber - Arthur Rodão, Carlos Wendel, Ana Clara Andrade, Arthur Felipe Sima e Carolina Helena.

No documento publicado nas redes, é confirmado que o influenciador “tomou conhecimento da prisão de Hytalo Santos”. O documento ainda emite congratulações às autoridades.

Mansão de Hytalo Santos 1 de 26

“Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem dos corpos de crianças e adolescentes”.

Além disso, se oferece para “contribuir com as autoridades”, através de provas. No entanto, ressalta que Felca também tem interesse em contribuir com as investigações relacionadas a ataques ao influenciador.

Nota da equipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Através de seu canal no YouTube com mais de 6 milhões de inscritos, há oito dias, Felca, diferente dos conteúdos que costuma publicar, voltados para humor e react de produtos e personalidades como Virginia Fonseca, decidiu falar sério em uma espécie de documentário intitulado “Adultização”. No vídeo, o influenciador alerta, dentre outros casos, para o de Hytalo e Kamylinha, adolecesnte que produzia conteúdos para as redes sociais junto ao influencer paraibano, com roupas ousadas e maquiagem sempre forte.

Hytalo e Kamylinha se conheceram quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, ela tem 17. Ambos tiveram as contas do Instagram desativadas e sem previsão para retorno.

É apontado como causa justamente os problemáticos conteúdos associados à imagem de menores, inclusive de Kamylina. A Meta, dona do Instagram e outras redes sociais, como o Facebook, não se pronunciou publicamente sobre o caso e nem forneceu informações detalhadas.

Entenda investigações ao influenciador Hytalo Santos

- Após a publicação do vídeo de Felca, no dia 15 de agosto, um debate importante passou a ser levantado em nível nacional, por autoridades, como a deputada federal de São Paulo, Erika Hilton (PSOL), e famosos como a cantora Claudia Leitte. Contudo, como o vídeo traz à tona a citação do caso relacionado ao influenciador Hytalo, os holofotes se voltaram para o influencer;

- Depois de especulações nas redes sociais, posicionamento da defesa de Hytalo, pronunciamento de autoridades, foram descobertas novas facetas do influenciador que sempre vendeu uma imagem de homem esforçado que lutou para crescer no meio digital;

- Ao contrário do que alguns pensavam, essa não foi a primeira vez que a conta de Hytalo recebeu algum tipo de advertência. Antes da suspensão de seu perfil no Instagram, o influenciador já teve a conta do TikTok notificada pelo grupo Byte Dance, que administra a plataforma de vídeos. Segundo o portal HugoGloss, a conta do influencer já tinha acumulado 144 notificações, além de derrubada diversas vezes;

- Em março de 2023, o perfil do influenciador no TikTok foi desativado de forma definitiva;

- Ao Jornal CORREIO, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB) informou que investiga denúncias contra Hytalo por exploração da imagem de menores desde 2024;

- O influenciador ainda chegou a ter a conta do Instagram desativada em janeiro de 2024, e realizou através de defesa pedido de reabertura, através de pedido de tutela de urgência, mas não foi concedida;

- “No caso, tem-se dúvida sobre o interesse de agir do autor, vez que não há prova de tentativa de resolução extrajudicial da questão. Assim, recomendável aguardar a instrução processual, quando os fatos controvertidos poderão ser esclarecidos”, diz parágrafo documento do Tribunal de Justiça de SP que o Jornal CORREIO teve acesso. A parte é assinada pelo advogado do Facebook, rede social vinculada ao Instagram através da Meta, Leonardo Brito dos Santos Cabral;

- Após restrição, em junho de 2024, o influenciador teve autorização concedida pela Justiça de São Paulo para reativar suas redes sociais. “Reativar todas as funcionalidades permitidas e antes existentes na conta do autor no aplicativo Instagram e que foram restringidas, devendo providenciar a regularização no prazo de cinco dias”, diz o documento do Tribunal de Justiça de SP;

- Em 12 de agosto deste, o Ministério Público da Paraíba por meio da Justiça de Bayeux, conseguiu decisão liminar na justiça paraibana. O documento do MPPB solicitava a suspensão de todos os perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo, com a interrupção da monetização, assim como o afastamento imediato dos adolescentes que viviam com ele. Além de proibição de qualquer tipo de contato com os menores;

- Ao Jornal CORREIO, o MPPB ainda informou que a Justiça foi autorizada a permitir busca e apreensão na casa do influenciador, que aconteceu na última quarta-feira (13). No entanto, a residência que fica em um condomínio em João Pessoa estava vazia;

- O influenciador, preso na manhã desta sexta junto ao esposo, não terá as redes sociais reativada até conclusão das investigações

O que diz a defesa de Hytalo Santos e Israel Nata

Em nota, a Cassimiro & Galhardo Advogados, que faz a defesa do casal, informou que são tem detalhes sobre a motivação para a prisão do influenciador, e que investiga o caso. “Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente, que sempre se colocaram à disposição das autoridades”, diz a nota. O advogado Felipe Cassimiro cuida do caso.

Nota da defesa de Hytalo e Isarel Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O que é adultização?

Uso de roupas inadequadas para a faixa etária de idade de uma criança, maquiagens fortes, salto, etc. Todos os adereços e trejeitos considerados do universo adulto foram ao longo dos anos sendo incorporados e atribuídos, muitas vezes, por adultos as crianças e adolescentes.

Aquela velha frase: “criança tem que ser criança”, que reforça o momento lúdico do período da vida infantil, parece que não cola mais, sobretudo após a inserção de aparelhos digitais e redes sociais ao mundo dos pequenos. A forma de se comunicar deles mudaram, mas aí é que mora o perigo!

A adultização infantil se refere à exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos, segundo a Fundação Abrinq.