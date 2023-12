Quem é Hytalo Santos, influenciador que doou iPhone para convidados de casamento

Nesta sexta-feira, 1, o influencer paraibano Hytalo Santos chamou a atenção nas redes sociais pelo seu casamento com o cantor Euro. Além do evento, o influenciador investiu no convite - que acompanhava um iPhone 15 Pro Max gratuito para cada convidado. Mesmo assim, na cerimônia, que aconteceu na última quinta-feira, 30, ele se queixou de que o casamento estaria vazio.



Hytalo, que afirma ser milionário, revelou ao jornal Extra que gastou mais de R$ 700 mil nos convites e cerca de R$ 4 milhões no casamento.