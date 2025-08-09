Antonia Torreão Herrera lança livro na Flipelô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Roberto Midlej
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00
A escritora Antonia Torreão Herrera lança neste sábado (9) o livro “poemas APENAS poemas”, pela editora Mondrongo. Antonia passou 50 anos como professora do curso de Letras da Ufba e se aposentou, em 2022, mas continua orientando trabalhos e dando aulas. Pesquisadora, se aprofundou na obra de Clarice Lispector, que foi referência em sua tese de doutorado, sobre a ética na escrita literária. “Este é um livro dedicado ao ‘Amor’, com letra maiúscula. Minha concepção de Amor é muito peculiar: um pouco mística, talvez, como uma ponte entre o profano e o sagrado. É o amor em bárias dimensões”, revelou a poeta ao CORREIO, sobre seu novo livro. Pouco antes do lançamento, que acontecerá na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pelourinho, ela participa, no mesmo local, às 19h, de uma mesa de debate, com Carlos Yeshua, Mario de Lima e Wladimir Queiroz.
Lançamento do livro 'poemas APENAS poemas'. Sábado (9), às 19h. Igreja São Pedro dos Clérigos, Pelourinho.