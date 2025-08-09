Acesse sua conta
Antonia Torreão Herrera lança livro na Flipelô

Escritora e professora da Ufba por 50 anos participa de mesa de debate e lança 'poemas APENAS poemas' neste sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Roberto Midlej

  • Roberto Midlej

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00

Antonia Herrera, na biblioteca de casa
Antonia Herrera, na biblioteca de casa Crédito: Marina Silva

A escritora Antonia Torreão Herrera lança neste sábado (9) o livro “poemas APENAS poemas”, pela editora Mondrongo. Antonia passou 50 anos como professora do curso de Letras da Ufba e se aposentou, em 2022, mas continua orientando trabalhos e dando aulas. Pesquisadora, se aprofundou na obra de Clarice Lispector, que foi referência em sua tese de doutorado, sobre a ética na escrita literária. “Este é um livro dedicado ao ‘Amor’, com letra maiúscula. Minha concepção de Amor é muito peculiar: um pouco mística, talvez, como uma ponte entre o profano e o sagrado. É o amor em bárias dimensões”, revelou a poeta ao CORREIO, sobre seu novo livro. Pouco antes do lançamento, que acontecerá na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pelourinho, ela participa, no mesmo local, às 19h, de uma mesa de debate, com Carlos Yeshua, Mario de Lima e Wladimir Queiroz.

Lançamento do livro 'poemas APENAS poemas'. Sábado (9), às 19h. Igreja São Pedro dos Clérigos, Pelourinho.

