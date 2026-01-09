MÚSICA

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Festival acontece nos dias 24 e 25 de janeiro

Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 05:30

Festival de Verão Crédito: Divulgação

O Festival de Verão está de casa nova. E a casa é própria. Depois de anos no Parque de Exposições, o evento acontece agora no Wet Eventos, numa área pensada especialmente para a festa: a Arena Festival. A 25ª edição do evento acontecerá nos próximos dias 24 e 25.

Com 45.507 m² e capacidade de até 30 mil pessoas, o espaço foi pensado para ampliar circulação, conforto e fluidez entre os setores. Além, claro, do objetivo de reinventar o FV mais uma vez, três anos depois de introduzir os shows em parceria.

“Um festival que tem sua própria arena já diz a que veio. Já mostra o seu tamanho, a sua grandiosidade. Foi uma luta para a gente conseguir essa mudança, para que as pessoas percebessem que a gente conseguia ocupar aquele lugar para o FV, mas a gente conseguiu”, diz Zé Ricardo, diretor artístico do Festival de Verão.

Nesta edição, o Festival de Verão opera novamente com três palcos: Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio, distribuídos ao longo do complexo. Os palcos geminados Cais e Ponte, concebidos para operar de forma integrada e alternada, concentram os grandes shows do evento. Cada um possui 33 metros de largura, 10 metros de profundidade e 12 metros de altura, compondo uma área cenográfica contínua que alcança 61,5 x 18 metros.

O Palco Rua by Coke Studio, por sua vez, se dedica integralmente à música produzida na Bahia. Podendo ser avistado desde a entrada da arena, o palco tem boca de cena de 15 x 15 metros, fachada de 24 metros e altura de 12,5 metros.

A nova sede traz consigo inovações na cenografia. Este ano, a aposta é em um conceito sensorial, com grama sintética, instalações contemporâneas e ambientações integradas. “Eu acho que tem determinados elementos cenográficos que trazem um aconchego para o público. Eu acho que o público vai sentir a diferença também”, afirma Zé Ricardo.

Entre as novidades, a Arena Festival recebe uma loja da Farmácia Pague Menos, com o objetivo de oferecer suporte imediato e garantir o bem-estar do público. Já o camarote traz praça de alimentação e drinks exclusivos, front stage para os palcos Cais e Ponte, lounge relax, tirolesa, banheiros climatizados construídos e posto médico próprio.

A arena terá também um espaço reservado para ativações de marcas. Estarão presentes empresas como Banco do Brasil, TIM, Amstel, Coca-Cola, Smirnoff e Cielo, que veem no evento uma oportunidade a mais para dialogar com o público e trazer visibilidade para seus produtos.

A operação de montagem da Arena Festival teve início em dezembro, mobilizando uma força-tarefa de 500 a 600 profissionais por dia. Ao todo, são utilizadas cerca de 200 toneladas de estrutura, aproximadamente 6 mil metros de cabos de áudio, luz e vídeo e 310 metros de painéis de LED, que compõem a cenografia dos palcos.

“O público vai curtir muito esse lugar, vai entender que é um lugar preparado, pensado para eles. Vários shows e vários encontros ali são pensados exclusivamente para o festival. E a gente tem o palco com uma cenografia um pouco diferente, tem um telão maior. Tem algumas coisas que são bem impactantes e que vão causar para o público uma diferença importante”, conta o diretor artístico.

Sábado icônico, domingo de celebração

Quando começou a pensar nesta edição, Zé Ricardo sabia que queria apresentar diferentes recortes nos dois dias de festival. O diretor artístico, que é também vice-presidente artístico da Rock World e curador do Palco Sunset do Rock in Rio, tinha como objetivo que "o primeiro dia de festival fosse icônico e que o segundo fosse um dia de festa".

Zé Ricardo, diretor artístico do FV Crédito: Paula Froés/CORREIO

O resultado foi uma grade de atrações que dá seguimento ao costume do festival de juntar ritmos e artistas que demonstram a pluralidade da música brasileira. A edição reúne nomes consagrados e novas vozes da música brasileira, com shows de Rachel Reis com participação de Márcio Victor, Ney Matogrosso, “Dominguinho” – com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho –, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown no primeiro dia. No segundo, o trapper Teto abre a programação e convida WIU, seguido por Luísa Sonza, Léo Santana, Wesley Safadão com Elba Ramalho, e depois shows de Péricles e Belo.

“O público baiano tem uma oferta gigantesca de música gratuita de extrema qualidade, justamente durante o período de janeiro, mês que é o ápice dessa oferta gratuita de música. Conseguir se destacar no meio disso não é fácil, né?”, diz Zé Ricardo. “Eu acredito que esse lugar que a gente está colocando o Festival de Verão a cada edição, com muito cuidado, de uma maneira artesanal, nasce de uma construção muito séria. Os encontros começaram como o primeiro chamariz para mostrar: ‘olha, nós somos diferentes, nós temos coisas únicas. Ok que você vai ver a Ivete no Festival Virada, mas a Ivete tá fazendo um show exclusivo para o festival’.”

Para o curador, o FV tem o potencial de integrar a lista dos quatro maiores festivais do país, atrás apenas do Rock in Rio, Lollapalooza e The Town. Chegando ao quarto ano na direção artística do evento, ele diz acreditar ter uma participação nas reinvenções do Festival de Verão. Foi Zé Ricardo quem teve a ideia de fazer encontros entre artistas nos palcos, uma característica sua que tem se repetido nas últimas edições.

“Quando eu entrei no Festival de Verão, eu fiz um projeto de três edições. ‘Vamos fazer três edições e essas três edições vão colocar o festival em outro lugar’. Então, eu acho que agora a gente começa mais um projeto de três edições. É legal você pensar em um projeto assim porque tem tempo de avaliar seus erros, corrigir o que você não gostou, celebrar os acertos. Eu acho que essa mudança para o Wet significa uma um reposicionamento também da marca FV, inclusive para nossa relação com as marcas, que vão ativar de maneiras diferentes”, explica.

Garanta seu ingresso

Atualmente, os ingressos do Festival de Verão estão no sexto lote, com valores entre R$130 (meia), R$150 (arena solidária), R$260 (inteira) e R$550 (camarote). Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos e parcelar em até quatro vezes. Também há opção de passaporte, para os dois dias de shows, com valores promocionais, de R$189 (meia) a R$747 (camarote). As vendas são pelo Sympla.