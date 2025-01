SUCESSO

Mais de 60 mil pessoas foram ao Parque de Exposições para o Festival de Verão Salvador

Mais de 30 artistas se apresentaram nos dois dias do evento

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 20:43

60 mil pessoas foram ao Festival de Verão Salvador Crédito: auto-upload

Homenageando os 40 anos do axé, a 24ª edição do Festival de Verão Salvador movimentou o Parque de Exposições no último final de semana. Cerca de 60 mil pessoas passaram pelo festival e acompanharam os mais de 30 artistas que se apresentaram no evento. >

Dividido em três palcos, o FV25 contou com shows de grandes cantores da música baiana. Os palcos Ponte e Cais reeberam Léo Santana, Bell Marques, Ivete Sangalo, a banda Parangolé e as apresentações conjuntas de Daniela Mercury e Timbalada e Luiz Caldas e Saulo. Quem também fez o público sair do chão foi o afro rock de BaianaSystem, que recebeu os cantores do Planet Hemp, BNegão e Marcelo D2, para oferecer uma prévia do Navio Pirata para o festival. >

“Fizemos um evento marcante, que entrou para a história do Festival de Verão. Montamos um line-up digno de um dos mais importantes festivais do Brasil e todos os artistas fizeram belíssimos shows, inesquecíveis. Felizmente, cumprimos todas as metas e o balanço é super favorável e positivo. O mais gratificante foi a satisfação do público. É isso que mais nos motiva”, celebra Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções. >

O festival também contou com o encontro de grandes nomes da música nacional como Ana Castela e Xamã, Jão e Gustavo Mioto, Pitty e Melly, além da reunião entre Alcione e Só Pra Contrariar. A cantora Ludmilla colocou o público para dançar com seus maiores sucessos e os DJs Alok e Pedro Sampaio levaram a música eletrônica para o FV. Um momento marcante foi o show de despedida da banda Natiruts, presente desde a primeira edição do evento e que apresentou sucessos dos mais de 30 anos de carreira. >

"É hora da gente repousar essa banda e com outros projetos, mas eu tenho certeza de que no nosso coração e no de vocês, essas canções continuarão ecoando por muito tempo. A gente sabe que é importante a gente relembrar o passado, a gente sabe que é importante a gente pensar no futuro, mas eu gostaria hoje que a gente vivesse o presente aqui no Festival de Verão”, afirmou no palco, o vocalista Alexandre Carlo. >

Além dos palcos onde ocorreram as principais performances, o FV25 contou com o palco Rua Atitude by Coke Studio, com apresentações de artistas locais como Oh Polêmico, Araketu, Alee, Renanzinho CBX, La Fúria, Aila Menezes, Vina Calmon e Cirilo Teclas. >

“Tivemos mais uma edição histórica em que o FV reafirma sua posição como um dos maiores festivais do país e o principal evento musical do Nordeste. Tivemos uma sequência de shows incríveis, com artistas trazendo cenografia, repertórios exclusivos e momentos criados especialmente para o festival. Trouxemos uma qualidade de som ao vivo de altíssimo nível e uma transmissão impecável. Foi uma edição que reafirma a potência do festival e a inovação em cada detalhe”, completa o diretor artístico Zé Ricardo. >

O evento foi coproduzido pela Salvador Produções e Bahia Eventos, com direção artística de Zé Ricardo. Cerca de 375 toneladas de equipamentos foram utilizadas na montagem do evento que levou 15 dias para ser finalizada e contou com 1.500 profissionais. Outras 3 mil pessoas trabalharam durante os dois dias do festival.>