REFORÇO NO COFRE

Saiba quanto o Colo Colo arrecadou em jogo contra o Vitória na Fonte Nova

Time de Ilhéus mandou partida contra o Leão na capital baiana

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 19:56

Colo Colo jogou na Fonte Nova e foi goleado pelo Vitória por 4x1 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar da goleada por 4x1 sofrida diante do Vitória ter deixado o time em situação complicada no Campeonato, o duelo disputado na Fonte Nova fez bem aos cofres do Colo Colo. >

Mandante na partida, o time de Ilhéus arrecadou o total líquido de R$ 370.148,39. Os dados foram divulgados no boletim financeiro da partida. >

Boletim financeiro da partida entre Colo Colo e Vitória Crédito: Reprodução

No último sábado (25), 26.512 torcedores estiveram na Arena e pagaram ingresso para acompanhar o duelo. A maior parte do público foi formada pela torcida do Vitória. O mandante do confronto fica com todo valor arrecadado. >

Ainda de acordo com o borderô, a arrecadação total com bilheteria foi de R$ 942.420,00. Entre taxas e despesas para a realização da partida, foram descontados R$ 531.144,01. >

Boletim financeiro da partida entre Colo Colo e Vitória Crédito: Reprodução

A partida entre Colo Colo e Vitória foi disputada na Fonte Nova após um acordo entre os clubes já que o estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, está interditado e não pode receber jogos oficiais. >

Outro clube da cidade, o Barcelona também mandará uma das suas partidas em Salvador. No dia 15 de fevereiro, a Onça receberá o Bahia, no Barradão, pela 8ª rodada do estadual. >