OPORTUNIDADE

BYD abre mais de 500 vagas de emprego em nova fábrica na Bahia; saiba como se candidatar

Há vagas para operadores de produção, operadores logísticos, soldador e operadores de empilhadeira

A montadora de carros chinesa BYD está com 508 vagas de emprego abertas na nova fábrica da empresa, inaugurada nesta semana em Camaçari, na Grande Salvador. >

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao SineBahia, órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita. As senhas são distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.>

As vagas estão divididas em 25 especialidades. Há oportunidades para operadores de produção, operadores logísticos, soldador e operadores de empilhadeira. >

A fábrica será, segundo a empresa, a maior da marca fora da Ásia voltada à produção de carros de passeio. Na primeira fase de operação, a expectativa é atingir uma capacidade de 150 mil veículos por ano. Esse número pode dobrar com a expansão prevista para as próximas etapas. A estrutura completa do projeto deve gerar até 20 mil postos de trabalho, somando vagas diretas e indiretas.>