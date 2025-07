AUTOS

Sem fabricação nacional, BYD inaugura oficialmente fábrica em Camaçari

Estimativa é de fábrica gere 20 mil empregos diretos e indiretos

A montadora chinesa BYD inaugurou oficialmente, nesta terça-feira (1º), as atividades da sua nova fábrica de veículos híbridos e elétricos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A planta ocupa o espaço onde antes funcionava o complexo da Ford e promete reposicionar o setor automotivo nacional em direção à eletrificação, mesmo sem produção nacional.>

A fábrica será, segundo a empresa, a maior da marca fora da Ásia voltada à produção de carros de passeio. Na primeira fase de operação, a expectativa é atingir uma capacidade de 150 mil veículos por ano. Esse número pode dobrar com a expansão prevista para as próximas etapas. A estrutura completa do projeto deve gerar até 20 mil postos de trabalho, somando vagas diretas e indiretas.>