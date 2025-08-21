OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil

Cargos contemplam níveis médio e superior em área de saúde

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:00

Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, abriu um concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Ao todo, são 452 vagas de níveis médio e superior disponíveis para diferentes cargos do quadro pessoal da pasta. As inscrições devem ser realizadas até 18 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 23 de novembro de 2025. Os postulantes aos cargos de nível médio realizarão o certame no turno da manhã, das 8h às 10h30. Já os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos ao concurso no turno da tarde, das 14h às 16h30. Todos deverão responder a 40 questões de múltipla escolha.

Os aprovados ainda deverão passar pelas etapas de avaliação de títulos (de caráter classificatório e destinada somente para cargos de nível superior), perícia médica e heteroidentificação.

O resultado será homologado pela Semus, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e divulgado no endereço eletrônico citado acima.

