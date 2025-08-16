OPORTUNIDADE

Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários até R$ 3,7 mil

Salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo em prefeitura

Millena Marques

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos ofertam vagas para ensino fundamental no país. O CORREIO selecionou certames que oferecem oportunidades com salários de até R$ 3,7 mil. O salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo. Confira vagas abaixo:

Prefeitura de Cerquilho (SP)

Quem procura emprego com estabilidade vai ter uma nova oportunidade nos próximos meses. Isso porque a Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo, abriu dois editais de concurso público com 157 vagas disponíveis para contratação imediata, incluindo funções para nível fundamental, além do preenchimento de cadastro reserva para cargos no município. De acordo com edital divulgado, as inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Para participar, é preciso pagar uma taxa que varia entre R$ 55,00 e R$ 86,00, mas é possível solicitar isenção.

Depois de se inscrever, os candidatos passarão por uma prova objetiva, que será realizada nos dias 28 de setembro e 5 de outubro. Além do salário, os aprovados ainda vão receber auxílio-alimentação de R$ 500,00.

Prefeitura de Anguera (BA)

A Prefeitura de Anguera, no Centro Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (12) até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.

Prefeitura de Coribe (BA)

A Prefeitura de Coribe, cidade localizada no Extremo Oeste da Bahia, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 204 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos vão até R$ 3,2 mil.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e entrevista, prevista para acontecer de 15 a 19 de agosto de 2025. Os selecionados terão salários entre R$ 1,5 mil e R$ 3,2 mil, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, por dois anos – podendo ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Bebedouro (SP)

A Prefeitura de Bebedouro, em São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 313 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira (12). Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15,6 mil.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). O concurso público foi dividido em quatro editais, um para cada área de contratação. Há vagas para nível médio.

Prefeitura de Itatinga (SP)

A Prefeitura de Itatinga (SP) abriu as inscrições para concurso público com 12 vagas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 9.354,17. O certame conta com vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site OM Concursos até 3 de setembro de 2025, até 23h59. A taxa de inscrição varia entre R$ 9,00 e R$ 22,00, dependendo do cargo.