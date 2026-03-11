SEGURANÇA

Seminário internacional apresenta estratégias para prevenir incêndios florestais

Aberto ao público, evento acontece nesta quarta e quinta-feira (dias 11 e 12) no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:05

Educação ajuda na redução dos focos de incêndio Crédito: Acervo Bracell

Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, a Bracell participará do 5º Seminário Internacional sobre Prevenção, Monitoramento e Combate aos Incêndios Florestais do Estado da Bahia, reforçando seu compromisso com a proteção ambiental e a promoção de práticas sustentáveis. Durante o evento, o supervisor de Segurança Patrimonial da empresa, Josemar Santos, irá conduzir a palestra “A educação como ferramenta para redução de focos de incêndios florestais e danos ambientais”, abordando o papel da informação e da conscientização na prevenção desse tipo de ocorrência.

O seminário é promovido pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), como parte das ações do Programa Bahia Sem Fogo, e conta com a parceria da Bracell e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA). A iniciativa reúne especialistas, gestores públicos, pesquisadores e representantes do setor produtivo para discutir estratégias de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais no estado.

Com o tema “Desafios na gestão dos incêndios florestais e perspectivas climáticas para as futuras gerações”, o seminário será realizado nesta quarta, 11 e quinta-feira, 12, das 8h às 18h, no auditório do Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas gratuitamente, com limite de um ingresso por CPF, no site oficial da Sema: https://www.ba.gov.br/meioambiente/.

Educação na prevenção a incêndios florestais

Na palestra, a Bracell irá destacar como programas educativos, ações de sensibilização comunitária e iniciativas voltadas a produtores rurais podem contribuir para reduzir a incidência de queimadas e minimizar impactos ambientais.

“Vamos abordar a educação como uma ferramenta estratégica para a redução de focos de incêndios e dos danos ambientais. A ideia é reforçar a importância de estratégias preventivas que não se baseiem apenas em fiscalização e combate, mas, principalmente, na transformação de comportamentos por meio da educação. Um exemplo é o programa Amigos da Floresta, iniciativa criada pela Bracell que tem a educação como eixo central para alcançar esses resultados”, afirma Josemar Santos, acrescentando que o programa atua por meio de ações educativas em escolas, mobilização comunitária, capacitações sobre práticas seguras no manejo do solo e fortalecimento da consciência ambiental entre comunidades que vivem próximas às áreas de influência da empresa.