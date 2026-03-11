EMPREGOS E SOLUÇÕES

Conectarh Brasil chega a Salvador no próximo dia 18 com imersão estratégica para profissionais de RH e DP

Organizado pela Sólides, maior evento itinerante do setor no país reúne lideranças para debater como a gestão de pessoas impacta o caixa e o crescimento das empresas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:00

A programação contará com conteúdos práticos e aplicáveis, conectando gestão de pessoas a resultados financeiros, cultura organizacional e crescimento sustentável Crédito: Shutterstock

O Conectarh Brasil, maior evento itinerante de gestão de pessoas no país, desembarca em Salvador no dia 18 de março para uma imersão presencial voltada a profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e lideranças empresariais que desejam assumir um papel mais estratégico nas organizações. Realizado pela Sólides, HR Tech líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), o evento acontece das 8h às 19h, com ingressos limitados.

Com o tema “Conectarh Brasil 2026: para todas as empresas que sonham grande”, a edição de Salvador propõe uma virada de chave para quem deseja sair da rotina operacional e ampliar sua influência nas decisões estratégicas do negócio. A programação traz conteúdos práticos e aplicáveis, conectando gestão de pessoas a resultados financeiros, cultura organizacional e crescimento sustentável.

“O Conectarh Brasil nasceu para provocar uma mudança real de mentalidade no mercado. Mais do que atualização técnica, o evento é sobre posicionamento estratégico e protagonismo. Em Salvador, queremos reunir profissionais que entendem que RH e Departamento Pessoal impactam diretamente receita, cultura e crescimento. O Conectarh é um convite para assumir esse papel de liderança dentro das empresas”, afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing da Sólides.

Entre os destaques confirmados estão palestras como “O ROI do RH: por que investir em gente não é custo, é receita”, “Departamento Pessoal estratégico: como proteger o caixa da empresa”, “RH na Era da Inteligência Artificial: como liderar a transformação do trabalho” e “NR-1: Estratégias para prevenir riscos e não acumular multas”, além de discussões sobre liderança, legislação trabalhista na prática e desenvolvimento da média gerência. O ingresso inclui certificado de participação, coffee break, almoço e acesso integral às palestras e painéis, além de oportunidades de networking qualificado com profissionais e empresas da região.

Em 2026, o Conectarh Brasil consolida sua expansão nacional, percorrendo 12 cidades de norte a sul do país entre março e novembro, com a expectativa de impactar mais de 4.500 profissionais. Após conquistar o prêmio Top of Mind na categoria “Melhor Evento de Gestão de Pessoas” no ano passado, a ação da Sólides amplia sua presença com novas praças e uma programação ainda mais robusta, reforçando o compromisso de democratizar o acesso a conteúdo de excelência em gestão de pessoas em todas as regiões.

A edição de Salvador integra esse movimento de crescimento e regionalização do conhecimento, fortalecendo a rede de networking do setor e posicionando o Conectarh Brasil como o maior evento itinerante de RH e Departamento Pessoal do país. Os ingressos já estão à venda através deste link.

Serviço:

Data: 18 de março de 2026

Horário: 8h às 19h

Local: Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions - Praça Stella Maris, 200 - Stella Maris, Salvador/BA