Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Leitura de tarot indica decisões importantes, reviravoltas e oportunidades para os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira (11) chega marcada por movimentos de transformação e decisões importantes, segundo especialistas em tarot e astrologia energética. A leitura simbólica das cartas aponta um dia propício para ajustes de rota, revelações emocionais e novas oportunidades.

Os Tarólogos explicam que a vibração do dia favorece a clareza nas relações, mudanças profissionais e reorganização de planos, especialmente para quem vinha enfrentando dúvidas ou bloqueios nos últimos dias.

Áries - Carta: A Força

A quarta-feira pede controle emocional e coragem. A carta indica que desafios podem surgir, mas os arianos terão energia suficiente para superá-los com equilíbrio e determinação.

Touro - Carta: O Hierofante

O tarot sugere estabilidade e aprendizado. Este pode ser um dia de conselhos importantes, decisões familiares ou momentos de reflexão sobre valores e caminhos de vida.

Gêmeos - Carta: O Julgamento

Momento de avaliação e possíveis viradas. A carta indica que algo do passado pode retornar para ser resolvido, trazendo a chance de recomeços e novas escolhas.

Câncer - Carta: O Carro

Determinação e movimento marcam o dia canceriano. O tarot indica avanço em objetivos e possibilidade de conquistas, especialmente se houver foco e disciplina.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Leão - Carta: O Sol

A energia leonina segue favorecida. A carta aponta alegria, reconhecimento e oportunidades positivas, especialmente no campo profissional ou social.

Virgem - Carta: O Eremita

A quarta pede introspecção. O tarot sugere que os virginianos podem precisar de um momento de silêncio e reflexão para tomar decisões importantes.

Libra - Carta: A Temperança

Equilíbrio e harmonia são as palavras do dia. A carta indica reconciliações, diálogos produtivos e boas energias para resolver conflitos.

Escorpião - Carta: O Diabo

Atenção para excessos e relações desgastantes. Especialistas indicam que os escorpianos devem observar atitudes impulsivas e evitar decisões movidas apenas pela emoção.

Sagitário - Carta: A Roda da Fortuna

Mudanças inesperadas podem surgir. A carta indica sorte, oportunidades e reviravoltas positivas que podem alterar planos rapidamente.

Capricórnio - Carta: O Imperador

Organização e liderança estarão em destaque. A quarta-feira favorece decisões profissionais e estratégias para consolidar projetos importantes.

Aquário - Carta: A Estrela

Esperança e inspiração marcam o dia aquariano. A carta indica boas energias para sonhos, criatividade e planos para o futuro.

Peixes- Carta: A Lua

Sensibilidade e intuição estão intensas. O tarot sugere cautela com ilusões e decisões precipitadas. Escutar a intuição será fundamental.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde exibe tragédia baseada em fatos reais nesta quarta-feira (11 de março)

Sessão da Tarde exibe tragédia baseada em fatos reais nesta quarta-feira (11 de março)
Imagem - Lua Minguante em Sagitário traz faxina emocional e tira o fardo de 4 signos nesta quarta (11 de março)

Lua Minguante em Sagitário traz faxina emocional e tira o fardo de 4 signos nesta quarta (11 de março)
Imagem - Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia
02

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
04

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô