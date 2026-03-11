Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 07:00
A energia desta quarta-feira (11) chega marcada por movimentos de transformação e decisões importantes, segundo especialistas em tarot e astrologia energética. A leitura simbólica das cartas aponta um dia propício para ajustes de rota, revelações emocionais e novas oportunidades.
Os Tarólogos explicam que a vibração do dia favorece a clareza nas relações, mudanças profissionais e reorganização de planos, especialmente para quem vinha enfrentando dúvidas ou bloqueios nos últimos dias.
Áries - Carta: A Força
A quarta-feira pede controle emocional e coragem. A carta indica que desafios podem surgir, mas os arianos terão energia suficiente para superá-los com equilíbrio e determinação.
Touro - Carta: O Hierofante
O tarot sugere estabilidade e aprendizado. Este pode ser um dia de conselhos importantes, decisões familiares ou momentos de reflexão sobre valores e caminhos de vida.
Gêmeos - Carta: O Julgamento
Momento de avaliação e possíveis viradas. A carta indica que algo do passado pode retornar para ser resolvido, trazendo a chance de recomeços e novas escolhas.
Câncer - Carta: O Carro
Determinação e movimento marcam o dia canceriano. O tarot indica avanço em objetivos e possibilidade de conquistas, especialmente se houver foco e disciplina.
Tarot
Leão - Carta: O Sol
A energia leonina segue favorecida. A carta aponta alegria, reconhecimento e oportunidades positivas, especialmente no campo profissional ou social.
Virgem - Carta: O Eremita
A quarta pede introspecção. O tarot sugere que os virginianos podem precisar de um momento de silêncio e reflexão para tomar decisões importantes.
Libra - Carta: A Temperança
Equilíbrio e harmonia são as palavras do dia. A carta indica reconciliações, diálogos produtivos e boas energias para resolver conflitos.
Escorpião - Carta: O Diabo
Atenção para excessos e relações desgastantes. Especialistas indicam que os escorpianos devem observar atitudes impulsivas e evitar decisões movidas apenas pela emoção.
Sagitário - Carta: A Roda da Fortuna
Mudanças inesperadas podem surgir. A carta indica sorte, oportunidades e reviravoltas positivas que podem alterar planos rapidamente.
Capricórnio - Carta: O Imperador
Organização e liderança estarão em destaque. A quarta-feira favorece decisões profissionais e estratégias para consolidar projetos importantes.
Aquário - Carta: A Estrela
Esperança e inspiração marcam o dia aquariano. A carta indica boas energias para sonhos, criatividade e planos para o futuro.
Peixes- Carta: A Lua
Sensibilidade e intuição estão intensas. O tarot sugere cautela com ilusões e decisões precipitadas. Escutar a intuição será fundamental.