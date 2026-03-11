CURIOSIDADE

Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa

Com aproximadamente 1 quilômetro de altura, a Jeddah Tower deve superar o Burj Khalifa e redefinir os limites da engenharia

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:00

O arranha-céu faz parte de um plano de modernização da Arábia Saudita Crédito: (Foto: NorthAbhor/ Wikimedia Commons)

Um projeto ambicioso promete mudar o recorde da arquitetura mundial. A Jeddah Tower, que está sendo construída na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, foi planejada para se tornar o prédio mais alto do mundo, com cerca de 130 andares e aproximadamente 1 quilômetro de altura.

O arranha-céu foi projetado pelos arquitetos Adrian Smith e Gordon Gill. Quando estiver concluído, ele deverá superar o atual recordista, o Burj Khalifa, em Dubai, que também foi desenvolvido por Smith, e terá quase 11 vezes a altura da Estátua da Liberdade.

Design inspirado na natureza

O formato da torre foi inspirado no brotar das folhas jovens de palmeiras, plantas abundantes na região. Para os arquitetos, essa imagem simboliza crescimento, renovação e o futuro do reino.

Além da inspiração estética, o desenho também tem uma função estrutural. A forma esbelta e levemente assimétrica ajuda a reduzir o impacto dos ventos, tornando o edifício mais estável.

A torre está sendo construída em Jeddah, cidade localizada às margens do Mar Vermelho e considerada a segunda mais populosa da Arábia Saudita.

Uma obra que ficou anos parada

A construção da Jeddah Tower começou em 2013, mas acabou sendo interrompida em 2018.

Na época, a obra era conduzida pelo Grupo Binladin. O projeto foi paralisado após a prisão de seu presidente, Bakr bin Laden, meio-irmão de Osama bin Laden.

As obras só foram retomadas em 2023, e a previsão atual é que o arranha-céu seja inaugurado em agosto de 2028.

O projeto faz parte da iniciativa governamental Saudi Vision 2030, que busca diversificar a economia e modernizar a infraestrutura do país.

Estrutura gigante para sustentar o prédio

Para suportar uma construção de quase um quilômetro de altura, o projeto conta com uma base extremamente robusta.

Entre os principais elementos estruturais estão:

Laje de concreto com cerca de 5 metros de espessura

Área de base de aproximadamente 7.500 m²

270 estacas perfuradas, que chegam a até 110 metros de profundidade

Estrutura em formato de tripé, que melhora a distribuição do peso e das forças do vento Esse conjunto foi projetado para garantir estabilidade mesmo em condições climáticas intensas. Esse conjunto foi projetado para garantir estabilidade mesmo em condições climáticas intensas.

O que haverá dentro da torre

Assim como o Burj Khalifa, a torre terá uso misto, combinando espaços residenciais, comerciais e turísticos.Entre as principais atrações previstas estão:

Mirante planejado para ser o mais alto do mundo

Terraço panorâmico externo

Hotel de luxo da rede Four Seasons

Aproximadamente 200 quartos de hotel

Restaurantes e espaços gastronômicos

59 elevadores ultrarrápidos

8 escadas rolantes

O hotel deverá ocupar os andares 19 ao 27 e oferecer hospedagem cinco estrelas com vista privilegiada da cidade.