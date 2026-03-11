Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Publicado em 11 de março de 2026 às 12:00
Um projeto ambicioso promete mudar o recorde da arquitetura mundial. A Jeddah Tower, que está sendo construída na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, foi planejada para se tornar o prédio mais alto do mundo, com cerca de 130 andares e aproximadamente 1 quilômetro de altura.
O arranha-céu foi projetado pelos arquitetos Adrian Smith e Gordon Gill. Quando estiver concluído, ele deverá superar o atual recordista, o Burj Khalifa, em Dubai, que também foi desenvolvido por Smith, e terá quase 11 vezes a altura da Estátua da Liberdade.
O formato da torre foi inspirado no brotar das folhas jovens de palmeiras, plantas abundantes na região. Para os arquitetos, essa imagem simboliza crescimento, renovação e o futuro do reino.
Além da inspiração estética, o desenho também tem uma função estrutural. A forma esbelta e levemente assimétrica ajuda a reduzir o impacto dos ventos, tornando o edifício mais estável.
A torre está sendo construída em Jeddah, cidade localizada às margens do Mar Vermelho e considerada a segunda mais populosa da Arábia Saudita.
A construção da Jeddah Tower começou em 2013, mas acabou sendo interrompida em 2018.
Na época, a obra era conduzida pelo Grupo Binladin. O projeto foi paralisado após a prisão de seu presidente, Bakr bin Laden, meio-irmão de Osama bin Laden.
As obras só foram retomadas em 2023, e a previsão atual é que o arranha-céu seja inaugurado em agosto de 2028.
O projeto faz parte da iniciativa governamental Saudi Vision 2030, que busca diversificar a economia e modernizar a infraestrutura do país.
Para suportar uma construção de quase um quilômetro de altura, o projeto conta com uma base extremamente robusta.
Entre os principais elementos estruturais estão:
Assim como o Burj Khalifa, a torre terá uso misto, combinando espaços residenciais, comerciais e turísticos.Entre as principais atrações previstas estão:
O hotel deverá ocupar os andares 19 ao 27 e oferecer hospedagem cinco estrelas com vista privilegiada da cidade.
Outro destaque será uma varanda externa com cerca de 30 metros de diâmetro, que permitirá aos visitantes observar Jeddah e o Mar Vermelho de um dos pontos mais altos já construídos pelo ser humano.