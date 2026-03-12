Anjo da Guarda envia recado para 4 signos nesta quinta (12 março): algo que estava parado começa a se resolver

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 00:00
A quinta-feira (12) chega com uma energia de movimentação e resolução. O recado do Anjo da Guarda aponta que algumas situações que pareciam travadas podem começar a se encaminhar ao longo do dia. Pequenos sinais, conversas ou acontecimentos inesperados podem ajudar a esclarecer dúvidas ou abrir caminhos.
Para quatro signos do zodíaco, o momento traz a chance de reorganizar planos e recuperar a confiança em algo que parecia distante.
Gêmeos
Geminianos podem receber uma notícia ou perceber uma mudança de atitude de alguém importante. Algo que gerava dúvida ou insegurança tende a ficar mais claro.
No trabalho, o dia favorece conversas, acordos e decisões que ajudam a destravar projetos que estavam demorando a avançar.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos podem sentir que a energia começa a fluir melhor depois de dias mais cansativos. O Anjo da Guarda indica que o momento favorece organização e retomada de planos.
No campo financeiro, pode surgir uma oportunidade de reorganizar gastos ou pensar em novas formas de aumentar a renda.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
Sagitarianos podem viver um dia de reencontros ou aproximações importantes. Uma conversa que parecia difícil pode acontecer de forma mais leve.
Também é um bom momento para olhar para o futuro com mais confiança e retomar projetos que ficaram parados.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Aquário
Aquarianos podem sentir um impulso maior para resolver pendências que vinham sendo adiadas. O Anjo da Guarda indica que o dia favorece atitudes práticas, principalmente em assuntos ligados ao trabalho ou organização da vida pessoal.
Uma conversa ou informação importante pode surgir e ajudar a clarear os próximos passos. Aproveite o momento para agir com mais confiança e colocar
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Quando o caminho parece travado, muitas vezes é apenas o tempo preparando o momento certo. A confiança e a paciência ajudam a transformar espera em oportunidade.