VISUAL RENOVADO

'Fica assim pra sempre': Eliana renova visual e recebe elogio de Xuxa; veja fotos

A apresentadora do 'Saia Justa' renovou a cor e o comprimento dos fios para sua nova fase na Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:57

Eliana estreou novo programa na Globo Crédito: Divulgação/Ju Coutinho

Aos 53 anos e vivendo um momento de ouro em sua carreira na TV Globo, Eliana decidiu que era hora de dar aquele tapa no visual. O resultado ficou tão incrível que até a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, não resistiu e fez um apelo: "Fica assim para sempre!".

Novo visual de Eliana 1 de 4

O responsável pela transformação foi o 'mago das cores' Eder Pessoa, queridinho de famosas como Bianca Andrade e Giovanna Antonelli. O foco da mudança foi abandonar os tons quentes e apostar em um loiro pérola com fundo acinzentado, uma das marcas registradas da apresentadora. Além da coloração, Eliana também investiu em extensões para dar mais volume e movimento às madeixas.