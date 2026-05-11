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'Fica assim pra sempre': Eliana renova visual e recebe elogio de Xuxa; veja fotos

A apresentadora do 'Saia Justa' renovou a cor e o comprimento dos fios para sua nova fase na Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:57

Eliana estreou novo programa na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade
Eliana estreou novo programa na Globo Crédito: Divulgação/Ju Coutinho

Aos 53 anos e vivendo um momento de ouro em sua carreira na TV Globo, Eliana decidiu que era hora de dar aquele tapa no visual. O resultado ficou tão incrível que até a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, não resistiu e fez um apelo: "Fica assim para sempre!".

Novo visual de Eliana

Eliana renovou seu famoso cabelo loiro e ganhou elogios de famosas por Reprodução/Instagram
Eliana renovou seu famoso cabelo loiro e ganhou elogios de famosas por Reprodução/Instagram
Eliana renovou seu famoso cabelo loiro e ganhou elogios de famosas por Reprodução/Instagram
Eliana renovou seu famoso cabelo loiro e ganhou elogios de famosas por Reprodução/Instagram
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Eliana renovou seu famoso cabelo loiro e ganhou elogios de famosas por Reprodução/Instagram

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O responsável pela transformação foi o 'mago das cores' Eder Pessoa, queridinho de famosas como Bianca Andrade e Giovanna Antonelli. O foco da mudança foi abandonar os tons quentes e apostar em um loiro pérola com fundo acinzentado, uma das marcas registradas da apresentadora. Além da coloração, Eliana também investiu em extensões para dar mais volume e movimento às madeixas.

Durante o processo, Eder não poupou elogios ao cabelo da apresentadora, chegando a dizer que aqueles fios deveriam ser considerados um patrimônio nacional. "Essa cor pérola conversa perfeitamente com o tom de pele dela, traz uma jovialidade imediata", explicou o profissional. A própria Eliana confessou sua preferência: "Eu amo essa cor fria".

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