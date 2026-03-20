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Como é a mansão de R$ 7,7 milhões de Eliana com piscina, área gourmet e 1.200 m²

Casa de luxo reflete patrimônio milionário da apresentadora da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Mansão de Eliana  tem piscina, área gourmet e 1.200 m² de conforto e luxo discreto Crédito: Divulgação

Eliana vive uma nova fase na carreira com a estreia do Em Família, na Globo, mas fora das telas mantém um estilo de vida marcado pelo conforto e pela discrição. Aos 53 anos, a apresentadora mora em uma mansão avaliada em cerca de R$ 7,7 milhões em Alphaville, na Grande São Paulo, um dos endereços mais valorizados do país.

O imóvel, onde vive há mais de duas décadas, reúne luxo sem excessos e chama atenção pelo tamanho e pela estrutura. São cerca de 1.200 metros quadrados de área construída, com ambientes amplos, integrados e pensados para a convivência familiar. A casa conta com suítes espaçosas, salas generosas e um projeto que privilegia iluminação natural e conexão com a área externa.

Entre os destaques está o espaço de lazer, com piscina, jardim e área gourmet completa, cenário ideal para receber amigos e familiares com privacidade. O condomínio onde a apresentadora mora também é um diferencial, com segurança reforçada, controle de acesso e áreas verdes, características que fazem de Alphaville um dos locais mais cobiçados por celebridades e empresários.

Mansão de Eliana

Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
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Mansão de Eliana por Reprodução
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Mansão de Eliana por Reprodução

Apesar do valor milionário, o imóvel segue uma linha de luxo discreto, focado no conforto e na funcionalidade, sem ostentação exagerada. Casas semelhantes na região podem ultrapassar cifras ainda maiores, dependendo da arquitetura e do padrão do condomínio.

A mansão é apenas parte do patrimônio acumulado por Eliana ao longo de décadas de carreira. A apresentadora tem fortuna estimada em cerca de R$ 140 milhões, resultado de sua trajetória na televisão, contratos publicitários e investimentos. Além da residência principal, ela também possui outros imóveis, incluindo um apartamento no Rio de Janeiro avaliado em aproximadamente R$ 6 milhões.

A mudança para a Globo marca um novo momento profissional, mas também reforça a solidez de uma carreira construída desde a infância. Entre o sucesso na TV e a vida reservada em Alphaville, Eliana mantém um equilíbrio raro entre exposição pública e estabilidade financeira, consolidando-se como um dos nomes mais bem-sucedidos do entretenimento brasileiro.

Tags:

Eliana Globo Casa dos Famosos

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