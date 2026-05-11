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Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (11 a 16 de maio)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:58

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Na semana de 11 a 16 de maio em 'A Nobreza do Amor', Virgínia, inconformada com o sucesso alheio, resolve atacar o sonho de Alika e Teresa. Ela sabota os convites para a inauguração do novo ateliê, tentando esvaziar o evento. O que ela não esperava é que Sebastião estivesse de olho, tentando remediar o estrago.

Enquanto isso, a confusão de identidades continua rendendo, Imani finalmente conhece o Rei Jendal, fingindo ser quem não é. O clima esquenta entre os dois, mas a princesa Kênia já ligou o sinal de alerta sobre as reais intenções da moça.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

O grande destaque, no entanto, acontece na quinta-feira (14). Mesmo com o evento boicotado e poucos convidados presentes, Tonho consegue chegar a tempo de consolar sua amada. Em um momento de profunda conexão e vulnerabilidade, Alika e Tonho têm sua primeira noite de amor. 

Alika sente que não pode mais esconder sua verdadeira origem do rapaz, mas é impedida por José, que teme que a verdade coloque a segurança de toda a família em risco. 

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Na sexta-feira, e no sábado, o ciúme fala mais alto e Tonho acaba discutindo com Alika por causa das atitudes suspeitas de Mirinho. O clima fica tenso, e embora ele peça perdão, a ferida da desconfiança permanece aberta.

Para fechar a semana, em Batanga, o Rei Jendal perde a paciência. Após uma armação de Pascoal, o soberano ordena que Dumi execute Imani. Será que ele terá coragem de cumprir a ordem? Além disso, as notícias de um golpe de Estado começam a circular na imprensa.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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