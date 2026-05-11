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José Loreto leva 'sósia' ao dentista e resultado impressiona internautas; veja antes e depois

Jovem que trabalhava como servente de pedreiro já soma quase 300 mil seguidores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:59

Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso
Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite do último sábado (9), depois de turistar pelo Rio de Janeiro e marcar presença em pré-estreias, o ator José Loreto levou seu 'sósia' paraibano, Lorran Galdino, para transformar o sorriso.

Em um clima de descontração, Loreto registrou a visita ao consultório do Dr. Mauro Piragibe. Ator revelou que o sósia ficou tão relaxado na cadeira do dentista que chegou a cochilar durante o procedimento. "Ele dorme, eu grito e aperto a mão do dentista", brincou Loreto.

Veja antes e depois do sósia de José Loreto após ida ao dentista

Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram
Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram
Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram
Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram
Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram
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Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso por Reprodução/Instagram

Segundo o dentista responsável, o tratamento completo envolve exames detalhados como tomografias, mas o pontapé inicial foi a colocação de provisórios nos dentes da frente. O resultado imediato devolveu a confiança ao jovem de 23 anos, que agora exibe um novo sorriso nas redes sociais.

A atitude de Loreto foi aplaudida por colegas de profissão. O ator Dudu Azevedo, que já tentava ajudar Lorran antes mesmo do encontro físico, celebrou o momento: "Excelente". David Junior também se emocionou com o gesto: "Se reconhecer no outro já é um movimento glorioso".

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O rapaz, que trabalhava como servente de pedreiro na Paraíba, viu sua vida mudar após viralizar em uma reportagem local pela semelhança física com o intérprete de Tadeu, em Pantanal.

Desde que chegou ao Rio, o número de seguidores de Lorran não para de subir, saltando de 190 mil para mais de 285 mil em poucos dias. Mesmo com o sucesso repentino, ele faz questão de manter a humildade, postando com orgulho sobre seu antigo ofício na construção civil: "É preparar o caminho para que a obra ganhe forma".

Curiosamente, Lorran nasceu em Itaboraí (RJ), cidade vizinha a Niterói, onde Loreto cresceu. "Estou preocupado. Quem é teu pai e tua mãe?", brincou o ator ao descobrir a coincidência geográfica.

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