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José Loreto se surpreende com semelhança com jovem após vídeo viralizar e promete ajuda: 'Clone da Shopee'

A comparação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar e compartilhar o vídeo

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:37

José Loreto comenta semelhança de jovem após vídeo viralizar nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado neste sábado (25) por José Loreto movimentou as redes sociais após o ator dizer que quer conhecer um motociclista que chamou a atenção dos fãs pela grande semelhança com ele. O artista compartilhou uma reportagem da Rádio Maringá 98 FM, no Paraná, em que apresenta o jovem Lorran, que denuncia os ataques de cães aos motociclistas. A entrevista, porém, acabou viralizando pela forte semelhança física entre o rapaz e o ator da Globo.

A comparação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar e compartilhar o vídeo do "Loreto versão CLT" e "José Loreto da Shopee". Muitos ficaram impressionados com a aparência semelhante entre o ator e o jovem, o que impulsionou o alcance da publicação.

Casa de José Loreto no Rio de Janeiro

Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
José Loreto por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
José Loreto por Reprodução/Instagram
José Loreto por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução
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Casa de José Loreto no Rio de Janeiro por Reprodução

Na postagem, Loreto entrou na brincadeira, respondeu a seguidores e demonstrou interesse em conhecer Loran pessoalmente. O ator também sinalizou a possibilidade de ajudar o rapaz, o que aumentou ainda mais o engajamento do público.

"Me acharam lá em Pombal! Na verdade, não me acharam, não. Acharam esse homem aí, o Lorran. Alô, Lorran. É o seguinte, gente. O Lorran está aí dando entrevista e fazendo um apelo para a prefeitura porque os cachorros tentaram atacá-lo, ele caiu e se machucou. Fica esse apelo ali. Mas o que me chamou a atenção e chamou a atenção de muita gente, viralizou, é a semelhança dele comigo. Cara de um, focinho de outro. Escreveram um monte, fizeram graça e eu me diverti, mas não encontrei o Lorran e quero encontrá-lo, porque muita gente falou que o que faltava para ele ficar a minha cara era esse dentinho da frente", afirmou o ator.

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