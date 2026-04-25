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José Loreto se surpreende com semelhança com jovem após vídeo viralizar e promete ajuda: 'Clone da Shopee'

A comparação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar e compartilhar o vídeo

WIadmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:37

José Loreto comenta semelhança de jovem após vídeo viralizar nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado neste sábado (25) por José Loreto movimentou as redes sociais após o ator dizer que quer conhecer um motociclista que chamou a atenção dos fãs pela grande semelhança com ele. O artista compartilhou uma reportagem da Rádio Maringá 98 FM, no Paraná, em que apresenta o jovem Lorran, que denuncia os ataques de cães aos motociclistas. A entrevista, porém, acabou viralizando pela forte semelhança física entre o rapaz e o ator da Globo.

A comparação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar e compartilhar o vídeo do "Loreto versão CLT" e "José Loreto da Shopee". Muitos ficaram impressionados com a aparência semelhante entre o ator e o jovem, o que impulsionou o alcance da publicação.

Casa de José Loreto no Rio de Janeiro 1 de 24

Na postagem, Loreto entrou na brincadeira, respondeu a seguidores e demonstrou interesse em conhecer Loran pessoalmente. O ator também sinalizou a possibilidade de ajudar o rapaz, o que aumentou ainda mais o engajamento do público.