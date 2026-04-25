José Loreto se surpreende com semelhança com jovem após vídeo viralizar e promete ajuda: 'Clone da Shopee'

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:37
Um vídeo publicado neste sábado (25) por José Loreto movimentou as redes sociais após o ator dizer que quer conhecer um motociclista que chamou a atenção dos fãs pela grande semelhança com ele. O artista compartilhou uma reportagem da Rádio Maringá 98 FM, no Paraná, em que apresenta o jovem Lorran, que denuncia os ataques de cães aos motociclistas. A entrevista, porém, acabou viralizando pela forte semelhança física entre o rapaz e o ator da Globo.
A comparação rapidamente chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar e compartilhar o vídeo do "Loreto versão CLT" e "José Loreto da Shopee". Muitos ficaram impressionados com a aparência semelhante entre o ator e o jovem, o que impulsionou o alcance da publicação.
Casa de José Loreto no Rio de Janeiro
Na postagem, Loreto entrou na brincadeira, respondeu a seguidores e demonstrou interesse em conhecer Loran pessoalmente. O ator também sinalizou a possibilidade de ajudar o rapaz, o que aumentou ainda mais o engajamento do público.
"Me acharam lá em Pombal! Na verdade, não me acharam, não. Acharam esse homem aí, o Lorran. Alô, Lorran. É o seguinte, gente. O Lorran está aí dando entrevista e fazendo um apelo para a prefeitura porque os cachorros tentaram atacá-lo, ele caiu e se machucou. Fica esse apelo ali. Mas o que me chamou a atenção e chamou a atenção de muita gente, viralizou, é a semelhança dele comigo. Cara de um, focinho de outro. Escreveram um monte, fizeram graça e eu me diverti, mas não encontrei o Lorran e quero encontrá-lo, porque muita gente falou que o que faltava para ele ficar a minha cara era esse dentinho da frente", afirmou o ator.