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A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco

Entenda a guerra de notas no IMDb em 2026

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 26 de abril de 2026 às 19:00

Ozymandias', de 'Breaking Bad', é eleito o melhor episódio de série da história
Ozymandias', de 'Breaking Bad', é eleito o melhor episódio de série da história Crédito: Reprodução

Mais de dez anos após a exibição de seu final, Breaking Bad permanece como o padrão ouro da televisão moderna. Na origem desse legado está um episódio específico que, para muitos, define a perfeição narrativa: "Ozymandias". 

Recentemente, porém, esse pilar da cultura pop se viu no centro de uma "guerra de trincheiras" digital que reacendeu o debate sobre como medimos a grandeza e a qualidade na era do streaming.

Game of Thrones

Game of Thrones por Divulgação
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Game of Thrones por Divulgação
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Game of Thrones por Divulgação

A queda do império em 47 minutos

Dirigido por Rian Johnson e escrito por Moira Walley-Beckett, o 14º episódio da última temporada não é apenas um capítulo de TV; é uma tragédia grega ambientada no deserto do Novo México.

Raymond Cruz viveu Tuco Salamanca em "Breaking Bad"

Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
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Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução

O título, inspirado em um poema de Percy Bysshe Shelley, evoca a queda do faraó Ramessés II e sintetiza a essência da trajetória do personagem Walter White, quando se aproxima a inevitável ruína de quem se julga invencível.

No episódio, tal qual a estátua do faraó destruída no deserto, o império de Walt desmorona oficialmente. Ele testemunha o assassinato de seu cunhado, Hank Schrader, trai definitivamente seu protegido Jesse Pinkman e termina alienado por sua própria família.

Leia mais

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É o momento em que o "Mr. Chips" se dissolve completamente no monstro "Scarface", pagando o preço final por sua arrogância.

O fator humano nos bastidores

A força de "Ozymandias" também reside em acidentes felizes que a inteligência artificial jamais replicaria. Um dos momentos mais emocionantes do episódio, quando a bebê Holly olha para Walt e diz "mama", não estava no roteiro.

A criança apenas reagiu à mãe que estava atrás das câmeras, e Bryan Cranston, em uma performance histórica, improvisou sobre o momento, capturando uma dor genuína que se tornou um dos pontos altos da série.

A guerra de notas no IMDb: Breaking Bad vs. Game of Thrones

Durante anos, "Ozymandias" ostentou uma nota perfeita de 10/10 no IMDb, baseada em centenas de milhares de votos. Contudo, em março de 2026, o recorde foi ameaçado por uma disputa inusitada entre bases de fãs.

Seguidores do novo derivado de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, iniciaram um movimento para elevar o episódio "In the Name of the Mother" ao topo do ranking.

Em resposta, fãs de Breaking Bad iniciaram um "bombardeio de críticas" (review-bombing) contra a produção de fantasia, que revidou na mesma moeda. O resultado? Ambos os episódios viram suas médias caírem para 9.5/10, provando que, no mundo digital, o prestígio é tão volátil quanto o império de Walter White.

Um legado além dos números

Embora as plataformas de avaliação como o IMDb e o Metacritic ajudem a balizar o sucesso, o impacto cultural de Breaking Bad ultrapassa algoritmos. A série foi uma das primeiras a se beneficiar do efeito "maratona" da Netflix, transformando-se de um drama de audiência modesta em um fenômeno global.

Mesmo com a flutuação das notas online, "Ozymandias" permanece como uma aula de direção e roteiro.

Como o próprio poema de Shelley ensina, impérios e estátuas podem cair, mas a marca deixada pela arte, e pela queda de um dos vilões mais humanos da TV, parece destinada a sobreviver à passagem do tempo e às disputas de internet.

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