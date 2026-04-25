ENTRETENIMENTO

A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco

Entenda a guerra de notas no IMDb em 2026



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 26 de abril de 2026 às 19:00

Ozymandias', de 'Breaking Bad', é eleito o melhor episódio de série da história Crédito: Reprodução

Mais de dez anos após a exibição de seu final, Breaking Bad permanece como o padrão ouro da televisão moderna. Na origem desse legado está um episódio específico que, para muitos, define a perfeição narrativa: "Ozymandias".

Recentemente, porém, esse pilar da cultura pop se viu no centro de uma "guerra de trincheiras" digital que reacendeu o debate sobre como medimos a grandeza e a qualidade na era do streaming.

Game of Thrones 1 de 5

A queda do império em 47 minutos

Dirigido por Rian Johnson e escrito por Moira Walley-Beckett, o 14º episódio da última temporada não é apenas um capítulo de TV; é uma tragédia grega ambientada no deserto do Novo México.

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O título, inspirado em um poema de Percy Bysshe Shelley, evoca a queda do faraó Ramessés II e sintetiza a essência da trajetória do personagem Walter White, quando se aproxima a inevitável ruína de quem se julga invencível.

No episódio, tal qual a estátua do faraó destruída no deserto, o império de Walt desmorona oficialmente. Ele testemunha o assassinato de seu cunhado, Hank Schrader, trai definitivamente seu protegido Jesse Pinkman e termina alienado por sua própria família.

É o momento em que o "Mr. Chips" se dissolve completamente no monstro "Scarface", pagando o preço final por sua arrogância.

O fator humano nos bastidores

A força de "Ozymandias" também reside em acidentes felizes que a inteligência artificial jamais replicaria. Um dos momentos mais emocionantes do episódio, quando a bebê Holly olha para Walt e diz "mama", não estava no roteiro.

A criança apenas reagiu à mãe que estava atrás das câmeras, e Bryan Cranston, em uma performance histórica, improvisou sobre o momento, capturando uma dor genuína que se tornou um dos pontos altos da série.

A guerra de notas no IMDb: Breaking Bad vs. Game of Thrones

Durante anos, "Ozymandias" ostentou uma nota perfeita de 10/10 no IMDb, baseada em centenas de milhares de votos. Contudo, em março de 2026, o recorde foi ameaçado por uma disputa inusitada entre bases de fãs.

Seguidores do novo derivado de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, iniciaram um movimento para elevar o episódio "In the Name of the Mother" ao topo do ranking.

Em resposta, fãs de Breaking Bad iniciaram um "bombardeio de críticas" (review-bombing) contra a produção de fantasia, que revidou na mesma moeda. O resultado? Ambos os episódios viram suas médias caírem para 9.5/10, provando que, no mundo digital, o prestígio é tão volátil quanto o império de Walter White.

Um legado além dos números

Embora as plataformas de avaliação como o IMDb e o Metacritic ajudem a balizar o sucesso, o impacto cultural de Breaking Bad ultrapassa algoritmos. A série foi uma das primeiras a se beneficiar do efeito "maratona" da Netflix, transformando-se de um drama de audiência modesta em um fenômeno global.

Mesmo com a flutuação das notas online, "Ozymandias" permanece como uma aula de direção e roteiro.