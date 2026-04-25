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L7nnon vence Yoko Ono na Justiça e pode manter nome artístico; entenda

Viúva de John Lennon alegava que o nome poderia gerar confusão com o do ex-integrante dos Beatles



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13:19

O rapper L7NNON, John Lennon e Yoko Ono Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Wikicommons

O rapper carioca L7NNON poderá seguir usando seu nome artístico. A Justiça brasileira rejeitou um novo pedido de Yoko Ono, viúva de John Lennon (1940-1980), para que o brasileiro alterasse o nome artístico. Ela alegava uma possível confusão com o ex-integrante dos Beatles.

O caso foi parar na Justiça após Yoko, detentora do espólio do músico, entrar com um pedido de oposição ao registro do nome artístico no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) O pedido foi acatado, mas o rapper recorreu.

L7nnon 1 de 7

Em decisão divulgada nesta sexta-feira (24), a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por maioria, negar o pedido de Yoko. A defesa de L7NNON, cujo nome verdadeiro é Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, argumentava que a troca da letra E pelo número 7 era suficiente para criar uma identidade visual única, diferindo os dois artistas.

O rapper também diz que seu nome de batismo foi escolhido por seu pai não em referência ao Beatle, mas sim a um personagem da novela Top Model, exibida na Globo entre 1989 e 1990.

Por maioria, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendeu que "deve prevalecer a solução que permite a coexistência pacífica das marcas, fundamentada na ausência de confusão real no mercado". A decisão também aponta que assegurar que L7NNON siga com seu nome artístico não prejudicará a história e o patrimônio de John Lennon.

John Lennon 1 de 7

"Considera-se que o sinal 'L7NNON' apresenta estilização gráfica relevante com a substituição da vogal 'e' pelo numeral '7"', criando identidade própria que se comunica com o público jovem e urbano, consumidor de rap e trap, diferenciando-o do público associado a John Lennon e ao rock. A distância temporal e cultural entre as propostas artísticas reduz a possibilidade de associação com o espólio de John Lennon", diz trecho do acórdão.

Yoko Ono ainda pode recorrer à decisão, mas por ora L7NNON pode seguir usando seu nome artístico.

Quem é L7NNON?