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L7nnon vence Yoko Ono na Justiça e pode manter nome artístico; entenda

Viúva de John Lennon alegava que o nome poderia gerar confusão com o do ex-integrante dos Beatles

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13:19

O rapper L7NNON, John Lennon e Yoko Ono
O rapper L7NNON, John Lennon e Yoko Ono Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Wikicommons

O rapper carioca L7NNON poderá seguir usando seu nome artístico. A Justiça brasileira rejeitou um novo pedido de Yoko Ono, viúva de John Lennon (1940-1980), para que o brasileiro alterasse o nome artístico. Ela alegava uma possível confusão com o ex-integrante dos Beatles.

O caso foi parar na Justiça após Yoko, detentora do espólio do músico, entrar com um pedido de oposição ao registro do nome artístico no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) O pedido foi acatado, mas o rapper recorreu.

L7nnon

L7nnon por Reprodução/Instagram
L7nnon por Reprodução/Instagram
L7nnon com Adriana Bellonga e Flávia Santana por Reprodução/Instagram
L7nnon por Reprodução/Instagram
L7nnon por Reprodução/Instagram
L7nnon por Reprodução/Instagram
L7nnon é rapper e ator por Reprodução
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L7nnon por Reprodução/Instagram

Em decisão divulgada nesta sexta-feira (24), a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por maioria, negar o pedido de Yoko. A defesa de L7NNON, cujo nome verdadeiro é Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, argumentava que a troca da letra E pelo número 7 era suficiente para criar uma identidade visual única, diferindo os dois artistas.

O rapper também diz que seu nome de batismo foi escolhido por seu pai não em referência ao Beatle, mas sim a um personagem da novela Top Model, exibida na Globo entre 1989 e 1990. 

Por maioria, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendeu que "deve prevalecer a solução que permite a coexistência pacífica das marcas, fundamentada na ausência de confusão real no mercado". A decisão também aponta que assegurar que L7NNON siga com seu nome artístico não prejudicará a história e o patrimônio de John Lennon.

John Lennon

John Lennon, ex-Beatles por Redes sociais
John Lennon  por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon por Divulgação
Dois óculos de John Lennon que haviam sido roubados da viúva Yoko Ono em 2006 foram recuperados  por MAURIZIO GAMBARINI/AFP
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John Lennon, ex-Beatles por Redes sociais

"Considera-se que o sinal 'L7NNON' apresenta estilização gráfica relevante com a substituição da vogal 'e' pelo numeral '7"', criando identidade própria que se comunica com o público jovem e urbano, consumidor de rap e trap, diferenciando-o do público associado a John Lennon e ao rock. A distância temporal e cultural entre as propostas artísticas reduz a possibilidade de associação com o espólio de John Lennon", diz trecho do acórdão.

Yoko Ono ainda pode recorrer à decisão, mas por ora L7NNON pode seguir usando seu nome artístico.

Quem é L7NNON?

Artista de 32 anos natural do bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, L7nnon é um um dos nomes mais conhecidos do rap e do trap nacional. Ele é mais famoso por canções como Ai, Preto e Desenrola, Bate, Joga de Ladin, que viralizaram nas redes sociais. No Spotify, ele acumula 9,5 milhões de ouvintes mensais Em 2025, ele estreou como ator na novela Dona de Mim, da TV Globo.

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