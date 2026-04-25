SAÚDE

Ex-The Voice Brasil pede ajuda após piora de câncer e faz apelo: 'Não é golpe'

Karina Zeviani revelou rise grave, internação e custos de até R$ 8 mil por mês com tratamento

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 11:26

Karina Zeviani atualmente e no The Voice Brasil Crédito: Reprodução/Instagram e TV Globo

A cantora Karina Zeviani, que participou da 9ª temporada do The Voice Brasil, em 2020, usou as redes sociais para pedir ajuda financeira após a piora de um câncer que enfrenta há cerca de dois anos. Em um vídeo publicado no Instagram, ela agradeceu o apoio recebido, rebateu desconfianças sobre a vaquinha e detalhou o momento delicado de saúde.

"Eu estou passando aqui para, primeiramente, agradecer a essa enxurrada incrível de suporte, de amor, de orações, de torcida pela minha recuperação, de doações, mobilização de tanta gente. Eu estou com o coração cheio há três dias… Então eu quero agradecer muito a esse movimento, todo mundo que está aqui, fazendo a diferença da forma que pode, da forma que deseja", disse.

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Karina também respondeu diretamente a comentários que questionavam a veracidade da campanha. "Não é golpe, para quem está perguntando direto aqui para os meus entes mais próximos. Estou realmente passando por isso" afirmou.

A cantora contou que viveu recentemente uma situação crítica. "Há pouco tempo, eu realmente tive uma crise sistêmica gravíssima, em que eu cheguei muito perto de perder minha vida", revelou. Segundo ela, o quadro se agravou após a progressão da doença para o fígado, o que levou a complicações como infecção, sangramento interno e uma longa internação em UTI.

Ela detalhou ainda a gravidade do estado de saúde. "Eu saí de lá e não conseguia nem me levantar sem ajuda, nem me levantar de uma cadeira. Eu saí muito fraquinha", contou. Durante o período, também enfrentou anemia, precisou de transfusões de sangue, teve episódios de perda de consciência e chegou a ter uma obstrução intestinal com indicação de cirurgia, que acabou sendo evitada no último momento.

Apesar do cenário, Karina afirmou que já iniciou uma nova fase do tratamento. "Agora eu já estou num novo protocolo de quimioterapia. A gente teve que trocar o protocolo e eu estou em recuperação, e eu estou, obviamente, me sentindo muito melhor", disse.

Mesmo com as dificuldades, ela mantém um tom de esperança. "Eu estou, portanto, muito grata por estar viva, e eu estou muito disposta e pronta para vencer, sabe, essa doença, para controlar essa doença, e eu já me considero uma vencedora", declarou.

Na vaquinha virtual, a artista detalhou os custos do tratamento, que incluem medicamentos contínuos, controle dos efeitos colaterais da quimioterapia, suplementos, acompanhamento com especialistas não cobertos pelo plano de saúde, além de despesas com deslocamento para São Paulo, já que mora a cerca de 500 km da capital.

"O tratamento envolve medicamentos de uso contínuo, fórmula hiperproteica, vitaminas, suplementos, acompanhamento com oncologista, nutrólogo, nutricionista oncológico e psiquiatra, além de custos com deslocamento, personal trainer e terapia", diz o texto.