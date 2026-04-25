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Rico Melquiades passa por procedimento invasivo no rosto e revela detalhes

Após lipo recente, influenciador faz tratamento facial com laser

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 10:07

Rico Melquiades
Rico Melquiades Crédito: Reprodução/Instagram

Rico Melquiades voltou a chamar atenção após passar por mais um procedimento estético nesta sexta-feira (24). Depois de realizar uma lipoaspiração no início do mês, ele agora foi submetido a um protocolo invasivo no rosto, com o objetivo de tratar cicatrizes de acne. As informações foram divulgadas pelo Portal LeoDias.

Desta vez, o influenciador passou por um protocolo facial que inclui laser de CO2 fracionado, aplicação de peptídeos de colágeno, exossomos, PDRN e ajustes com ácido hialurônico.

Rico Melquiades passa por procedimento no rosto

Rico Melquiades por Reprodução Portal LeoDias
Rico Melquiades por Reprodução Portal LeoDias
Rico Melquiades por Reprodução Portal LeoDias
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Rico Melquiades por Reprodução Portal LeoDias

Segundo Rico, a decisão foi motivada por incômodos com marcas no rosto. "Então eu to fazendo um protocolo para eliminar as cicatrizes de acnes", explicou ao site.

Nos últimos tempos, ele tem compartilhado uma sequência de intervenções estéticas, mas afirma que ainda tem novos planos. Também em entrevista ao portal LeoDias, o influenciador disse que cogita até procedimentos mais radicais.

"Quero diminuir minha altura. E ontem eu vi um vídeo em que a pessoa trocou os dois pés. Eu quero ver, mas não sei se ainda existe. Vou ver se tem alguma possibilidade de trocar os pés. Eu vou procurar", falou.

Antes e depois de Rico Melquiades

Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades: antes e depois por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Rico Melquiades por Redes sociais
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Rico Melquiades por Reprodução/Instagram

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