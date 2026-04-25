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Juliano Cazarré dispara após ser detonado por famosos por projeto para homens: 'Preferem demonizar'

Ator diz que polêmica impulsionou curso, que já soma milhares de interessados

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:37

Juliano Cazarré Crédito: Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré quebrou o silêncio após receber uma onda de críticas de colegas por causa de um evento voltado ao público masculino que anunciou nas redes sociais. O ator afirmou que a repercussão negativa acabou ajudando a dar ainda mais visibilidade ao projeto, que promete reunir palestrantes nas áreas de liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde do homem e vida espiritual.

Durante um período de descanso na Chapada ao lado da esposa e de três dos seis filhos, ele comentou o impacto da polêmica. Segundo Cazarré, o número de seguidores cresceu significativamente e o interesse pelo evento disparou. "Só posso agradecer a todo mundo que veio criticar, jogando nosso evento na mídia e na boca de todo mundo. Obrigado! São mais de 400 mil novos seguidores (no Instagram) e nosso evento já tem milhares de pré-inscritos. Antes tinha 500 pessoas e, da última vez que eu vi, tinha mais de cinco mil", afirmou.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos 1 de 10

O ator também reforçou a proposta da iniciativa. Para ele, a sociedade precisa fortalecer a figura masculina dentro das famílias.

"Vamos tentar continuar lutando com serenidade por aquilo que a gente acredita, por homens melhores, por pais melhores, por uma sociedade menos violenta, por uma sociedade que seja realmente plural, que aceite as divergências, que aceite opiniões diferentes. Vamos continuar lutando por famílias mais estruturadas, mais sólidas, porque um país se constrói das famílias pra cima, o país não se constrói da burocracia pra baixo. Então vamos fortalecer a família, que é a base de uma sociedade saudável".

Cazarré contou que trabalha há cerca de três meses na criação do projeto, que inclui uma comunidade voltada tanto para homens quanto para mulheres. Ele classificou a iniciativa como a mais importante de sua vida até agora.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

"Faz três meses que eu venho junto com a Letícia (Cazarré, sua mulher), junto com a minha família, trabalhando em silêncio, em algo que pra mim é o projeto mais importante da minha vida agora. Os últimos dias, vocês viram aí tudo que começou a acontecer, foram críticas, interpretações distorcidas, ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo que não concorda", falou.

"Toda essa confusão prova pra mim que tem algo que precisa ser feito, porque o que é vazio não incomoda, o que é superficial não gera reação nenhuma. Agora quando você tenta falar de família, de responsabilidade, de colocar ordem dentro da casa, com base em princípios, principalmente em princípios cristãos, isso mexe, e foi exatamente por isso que esse outro projeto não parou, ele continuou sendo construído durante esse evento todo", completou o ator.

A polêmica começou após a divulgação do encontro "O Farol e a Forja", previsto para julho. A proposta gerou reações de nomes conhecidos da classe artística. Paulo Betti ironizou o colega ao comentar que ele "se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade".

Marjorie Estiano também criticou o colega: "Juliano, você não criou. Você apenas está reproduzindo, em maior ou menor grau, um discurso que já foi profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias".