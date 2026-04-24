Conde brasileiro que enterrou carro de R$ 1 milhão e revelou ter ‘criação de anões’ tenta vender mansão após dívidas

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Felipe Sena
Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:50
Polêmico, Francisco Scarpa Filho, conhecido como Conde Chiquinho Scarpa, título que herdou do pai, chamou atenção em 2013 ao enterrar seu Bentley, marca de carros de luxo britânica, avaliado em R$ 1 milhão, no jardim de sua mansão.
Depois foi explicado que a ação, na verdade, foi uma campanha publicitária para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos, com o slogan: “Absurdo é enterrar algo muito mais valioso do que um Bentley: seus órgãos”.
Conde Chiquinho Scarpa
Hoje Chiquinho Scarpa, de 74 anos, continua vivendo em sua mansão no Jardim América, em São Paulo. No entanto, após enfrentar sérios problemas de saúde e realizar várias cirurgias, busca vender seu casarão de 4.000 m, avaliado em R$ 63 milhões, para se mudar para um local menor.
Recentemente, se envolveu em uma polêmica jurídica por dívidas médicas, com o bloqueio de contas revelando saldo quase zerado. Os cobradores seriam médicos de uma clínica Anestesiologista, referentes a cirurgias realizadas em 2022 que ultrapassavam R$ 200 mil. O socialite foi internado no Hospital Sírio-Libanes em 2022 e foi submetido a 10 cirurgias por causa de um quadro de diverticulite.
Nas redes sociais, Chiquinho Scarpa divide seu cotidiano e estilo de vida ao lado de personalidades da alta sociedade paulistana, como médicas e artistas. Chiquinho também aparece frequentemente ao lado das irmãs, também conhecidas, Renata Scarpa e Fátima Scarpa, esta última também ativa nas redes sociais.
Chiquinho Scarpa se envolveu em várias polêmicas, com declarações preconceituosas como o fato de “não gostar de pobres”. Além de ter revelado ter tido uma “criação de anões” no passado, se referindo a pessoas com nanismo de forma pejorativa.
Em entrevista no podcast “Festa da Firma”. Scarpa disse que chegava a “alugar” pessoas com nanismo. ““Vinham trabalhar para mim, e eu alugava. Tinha o anão controle remoto, tinha o anão que ficava com uma bandejinha [ao lado da cama]. Eu falava: ‘canal 11′ [ele apertava o botão]”. O empresário e herdeiro também revelou não gostar de pobres, pois “sempre têm algo para pedir”.