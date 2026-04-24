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Conde brasileiro que enterrou carro de R$ 1 milhão e revelou ter ‘criação de anões’ tenta vender mansão após dívidas

Milionário se referiu de maneira pejorativa a pessoas com nanismo que trabalhavam em sua residência

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:50

Chiquinho Scarpa coleciona polêmicas Crédito: Reprodução | Instagram

Polêmico, Francisco Scarpa Filho, conhecido como Conde Chiquinho Scarpa, título que herdou do pai, chamou atenção em 2013 ao enterrar seu Bentley, marca de carros de luxo britânica, avaliado em R$ 1 milhão, no jardim de sua mansão.

Depois foi explicado que a ação, na verdade, foi uma campanha publicitária para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos, com o slogan: “Absurdo é enterrar algo muito mais valioso do que um Bentley: seus órgãos”.

Conde Chiquinho Scarpa 1 de 4

Hoje Chiquinho Scarpa, de 74 anos, continua vivendo em sua mansão no Jardim América, em São Paulo. No entanto, após enfrentar sérios problemas de saúde e realizar várias cirurgias, busca vender seu casarão de 4.000 m, avaliado em R$ 63 milhões, para se mudar para um local menor.

Recentemente, se envolveu em uma polêmica jurídica por dívidas médicas, com o bloqueio de contas revelando saldo quase zerado. Os cobradores seriam médicos de uma clínica Anestesiologista, referentes a cirurgias realizadas em 2022 que ultrapassavam R$ 200 mil. O socialite foi internado no Hospital Sírio-Libanes em 2022 e foi submetido a 10 cirurgias por causa de um quadro de diverticulite.

Nas redes sociais, Chiquinho Scarpa divide seu cotidiano e estilo de vida ao lado de personalidades da alta sociedade paulistana, como médicas e artistas. Chiquinho também aparece frequentemente ao lado das irmãs, também conhecidas, Renata Scarpa e Fátima Scarpa, esta última também ativa nas redes sociais.

Chiquinho Scarpa se envolveu em várias polêmicas, com declarações preconceituosas como o fato de “não gostar de pobres”. Além de ter revelado ter tido uma “criação de anões” no passado, se referindo a pessoas com nanismo de forma pejorativa.