ASTROLOGIA

Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)

Confira as previsões para esta sexta-feira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:00

Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana de correria e ajustes constantes, o céu finalmente sopra uma brisa de alívio para quem soube manter a calma sob pressão. Para os signos de Peixes, Leão e Capricórnio, o dia 24 de abril funciona como um bálsamo. Sabe aquela dúvida que tirava o sono ou aquele conflito que parecia não ter fim? As respostas começam a aparecer de forma orgânica, muitas vezes através de uma conversa franca ou de um insight inesperado durante uma tarefa comum.



O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Os piscianos terão um dia significativamente mais leve ao decidirem não carregar preocupações alheias. O trabalho em conjunto trará resultados muito melhores do que o esforço solitário. Para os leoninos, o dia será socialmente enriquecedor, com encontros que trazem ideias inspiradoras e afastam aquela sensação de estresse acumulado. Capricórnio, o signo da persistência, colhe hoje o fruto da organização: ao evitar a pressa, você verá que suas ideias mais ambiciosas podem ser desenvolvidas com uma calma recompensadora.



O alívio enviado pelo universo hoje não significa ócio, mas sim fluidez. Os desafios continuam existindo, mas agora você tem as ferramentas e a clareza para lidar com eles sem desespero. É um momento de valorizar as parcerias sólidas e as ideias que trazem paz em vez de ansiedade. No campo pessoal, a disposição para ouvir o outro ajudará a dissolver qualquer rastro de tensão remanescente dos dias anteriores, preparando o terreno para um descanso merecido.

