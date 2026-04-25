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Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)

Confira as previsões para esta sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00:00

Signos e sonhos
Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana de correria e ajustes constantes, o céu finalmente sopra uma brisa de alívio para quem soube manter a calma sob pressão. Para os signos de Peixes, Leão e Capricórnio, o dia 24 de abril funciona como um bálsamo. Sabe aquela dúvida que tirava o sono ou aquele conflito que parecia não ter fim? As respostas começam a aparecer de forma orgânica, muitas vezes através de uma conversa franca ou de um insight inesperado durante uma tarefa comum.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Os piscianos terão um dia significativamente mais leve ao decidirem não carregar preocupações alheias. O trabalho em conjunto trará resultados muito melhores do que o esforço solitário. Para os leoninos, o dia será socialmente enriquecedor, com encontros que trazem ideias inspiradoras e afastam aquela sensação de estresse acumulado. Capricórnio, o signo da persistência, colhe hoje o fruto da organização: ao evitar a pressa, você verá que suas ideias mais ambiciosas podem ser desenvolvidas com uma calma recompensadora.

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O alívio enviado pelo universo hoje não significa ócio, mas sim fluidez. Os desafios continuam existindo, mas agora você tem as ferramentas e a clareza para lidar com eles sem desespero. É um momento de valorizar as parcerias sólidas e as ideias que trazem paz em vez de ansiedade. No campo pessoal, a disposição para ouvir o outro ajudará a dissolver qualquer rastro de tensão remanescente dos dias anteriores, preparando o terreno para um descanso merecido.

A dica para encerrar a semana com chave de ouro é buscar momentos de recolhimento após cumprir suas metas. Use as respostas que o dia trouxe para planejar um final de semana mais tranquilo e conectado com sua essência. O cenário astral de hoje prova que, com maturidade e diálogo, é possível transformar qualquer turbulência em aprendizado e, finalmente, encontrar o alívio que a alma tanto pediu durante a semana.

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