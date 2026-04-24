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Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Filha de Chico Buarque e Marieta Severo quebra a discrição para detalhar início do romance na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:33

Helena Buarque e Carlinhos Brown em 2004 Crédito: Divulgação/Peter Ilicciev

Sempre muito discreta e avessa aos holofotes, Helena Buarque decidiu abrir uma exceção para celebrar a história de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Carlinhos Brown. No novo documentário da HBO Max, "Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira", a filha de Chico Buarque e Marieta Severo revisitou os 18 anos em que esteve ao lado do Cacique do Candeal, revelando detalhes de uma união que marcou a música brasileira, mas que nunca precisou de cartório para ser real.

Helena Buarque e Carlinhos Brown tem filhos juntos

Helena Buarque e Carlinhos Brown em 2004 por Divulgação/Peter Ilicciev
Helena e Clara Buarque, mãe e filha em 2013 por Reprodução/Cristina Granato
Carlinhos Brown com sete dos 8 filhos e o pai por Reprodução/HBO Max
Helena Buarque no doc. de Carlinhos Brown por Reprodução/HBO Max
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Helena Buarque e Carlinhos Brown em 2004 por Divulgação/Peter Ilicciev

O romance começou no emblemático Carnaval de 1993, justamente quando a Timbalada explodiu com o hit "Canto pro Mar". Helena relembra que o namoro era leve e servia como um refúgio para a rotina intensa de Brown. "A gente não casou no papel. Simplesmente nos juntamos e fomos morar na Bahia", conta ela, que viveu com o cantor no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, até 2011.

Dessa união nasceram quatro dos oito filhos de Brown: Chico, Clara, Cecília e Leila. A conexão entre o casal foi tão profunda que rendeu clássicos, como a música "Argila", composta por ele para o álbum Alfagamabetizado. Na obra, Carlinhos descreve a canção como um pedido de aceitação e uma declaração de amor à Helena.

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Porém, nem tudo foram flores. Helena comentou sobre a ausência do artista no dia a dia dos filhos. Segundo ela, a origem carente de Brown criou nele uma urgência profissional que o impedia de recusar oportunidades, já que muitas pessoas dependiam do seu sustento. O próprio cantor admite o peso dessa escolha: "Tive filhos que nasceram enquanto eu estava em show".

Apesar do fim do relacionamento há mais de uma década, a harmonia parece reinar na família. Brown é pai de outros quatro filhos de diferentes uniões, e a relação entre todos os irmãos é de pura amizade. Quem assina embaixo é ninguém menos que Marieta Severo, ex-sogra do músico, que fez questão de deixar seu depoimento no documentário: “A qualidade do amor do Carlinhos é muito apaixonante. Esses filhos são todos apaixonados por ele e apaixonados entre si”.

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Tags:

Bahia Casamento Filhos Carlinhos Brown Relacionamento Helena Buarque

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