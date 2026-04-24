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Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Filha de Chico Buarque e Marieta Severo quebra a discrição para detalhar início do romance na Bahia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:33

Helena Buarque e Carlinhos Brown em 2004 Crédito: Divulgação/Peter Ilicciev

Sempre muito discreta e avessa aos holofotes, Helena Buarque decidiu abrir uma exceção para celebrar a história de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Carlinhos Brown. No novo documentário da HBO Max, "Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira", a filha de Chico Buarque e Marieta Severo revisitou os 18 anos em que esteve ao lado do Cacique do Candeal, revelando detalhes de uma união que marcou a música brasileira, mas que nunca precisou de cartório para ser real.

Helena Buarque e Carlinhos Brown tem filhos juntos 1 de 4

O romance começou no emblemático Carnaval de 1993, justamente quando a Timbalada explodiu com o hit "Canto pro Mar". Helena relembra que o namoro era leve e servia como um refúgio para a rotina intensa de Brown. "A gente não casou no papel. Simplesmente nos juntamos e fomos morar na Bahia", conta ela, que viveu com o cantor no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, até 2011.

Dessa união nasceram quatro dos oito filhos de Brown: Chico, Clara, Cecília e Leila. A conexão entre o casal foi tão profunda que rendeu clássicos, como a música "Argila", composta por ele para o álbum Alfagamabetizado. Na obra, Carlinhos descreve a canção como um pedido de aceitação e uma declaração de amor à Helena.

Porém, nem tudo foram flores. Helena comentou sobre a ausência do artista no dia a dia dos filhos. Segundo ela, a origem carente de Brown criou nele uma urgência profissional que o impedia de recusar oportunidades, já que muitas pessoas dependiam do seu sustento. O próprio cantor admite o peso dessa escolha: "Tive filhos que nasceram enquanto eu estava em show".