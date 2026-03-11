Filha de Carlinhos Brown e diretor levantam rumores de romance após várias fotos juntos; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de março de 2026 às 20:52
Clara Buarque publicou uma foto com o diretor e fotógrafo João Pedro Januário nos Stories do Instagram e acendeu rumores de romance nas redes sociais. Na imagem que já foi excluída da rede social, João Pedro Januário está em um passeio de barco pela Baía de Guanabara, e escolhe a uma balada romântica de Djavan como trilha sonora.
“Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, e eu, oceano”, diz um trecho da música. Os dois também passaram a virada do ano juntos em Angra dos Reis, a filha de Carlinhos Brown e o ex-genro de Regina Casé estiveram juntos todo final de semana.
Clara Buarque e João Pedro Januário
Os dois estiveram no aniversário a bordo da atriz Buby Pinheiro, neta de Helô Pinheiro. Em uma das fotos publicadas pela aniversariante, com o Pão de Açúcar como cenário de fundo, Clara e João aparecem lado a lado.
Em fevereiro, os dois viajaram para Salvador, na Bahia, onde estiveram juntos nas comemorações de Iemanjá. A atriz e cantora, neta de Chico Buarque, chegou a publicar uma foto dele acompanhada da irmã Cecília e da prima Irene.
João Pedro Januário passou o último Réveillon na casa do empresário Zé Maurício Machline em Angra. Ele estava acompanhado do filho Brás, de 8 anos. Clara estava na mesma casa, assim como sua melhor amiga, a modelo Emilie Rey, as atriz Maitê Proença e Alice Wegmann, entre outras pessoas.
Em imagens, João e Clara aparecem juntos na piscina da mansão em uma foto publicada por ela no Instagram na época, dando início aos rumores de um romance.
João Pedro Januário foi casado com Benedita Casé durante 16 anos. O casamento chegou ao fim em 2025.