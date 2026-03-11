DE GRUDE

Filha de Carlinhos Brown e diretor levantam rumores de romance após várias fotos juntos; veja

Clara Buarque também é neta de Chico Buarque, já o diretor João Pedro Januário é ex-genro de Regina Casé

Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:52

Clara Buarque e João Pedro Jnauário aparecem juntos em vários momentos Crédito: Reprodução | Instagram

Clara Buarque publicou uma foto com o diretor e fotógrafo João Pedro Januário nos Stories do Instagram e acendeu rumores de romance nas redes sociais. Na imagem que já foi excluída da rede social, João Pedro Januário está em um passeio de barco pela Baía de Guanabara, e escolhe a uma balada romântica de Djavan como trilha sonora.

“Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, e eu, oceano”, diz um trecho da música. Os dois também passaram a virada do ano juntos em Angra dos Reis, a filha de Carlinhos Brown e o ex-genro de Regina Casé estiveram juntos todo final de semana.

Clara Buarque e João Pedro Januário 1 de 5

Os dois estiveram no aniversário a bordo da atriz Buby Pinheiro, neta de Helô Pinheiro. Em uma das fotos publicadas pela aniversariante, com o Pão de Açúcar como cenário de fundo, Clara e João aparecem lado a lado.

Em fevereiro, os dois viajaram para Salvador, na Bahia, onde estiveram juntos nas comemorações de Iemanjá. A atriz e cantora, neta de Chico Buarque, chegou a publicar uma foto dele acompanhada da irmã Cecília e da prima Irene.

João Pedro Januário passou o último Réveillon na casa do empresário Zé Maurício Machline em Angra. Ele estava acompanhado do filho Brás, de 8 anos. Clara estava na mesma casa, assim como sua melhor amiga, a modelo Emilie Rey, as atriz Maitê Proença e Alice Wegmann, entre outras pessoas.

Em imagens, João e Clara aparecem juntos na piscina da mansão em uma foto publicada por ela no Instagram na época, dando início aos rumores de um romance.