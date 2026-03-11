BEBÊ A BORDO

Sheuba e Tiago Souza celebram gravidez com anúncio emocionante

Casal de influenciadores baianos revelou espera do primeiro filho após enfrentar perdas gestacionais nos últimos anos

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:35

Sheuba e Tiago Souza anunciam gravidez com vídeo criativo e emocionam seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Os influenciadores Sheuba e Tiago Souza surpreenderam seguidores nesta quarta-feira (11) ao anunciar que estão esperando o primeiro filho. O casal baiano compartilhou a novidade nas redes sociais por meio de um vídeo criativo que rapidamente emocionou a web.

Para revelar a gestação, os dois apostaram em uma produção lúdica com figurinos iluminados por tubos de neon que brilham no escuro. Ao som da música Baby, de Justin Bieber, Sheuba aparece mostrando o desenho de um bebê em sua barriga, confirmando a chegada do novo integrante da família.

Sheuba e Tiago Souza 1 de 8

O anúncio foi recebido com entusiasmo por fãs e amigos próximos. Entre eles, o influenciador e empresário Cristian Bell, que revelou já saber da novidade e brincou sobre a dificuldade de manter o segredo. “Deus é bom! Quase não consigo guardar segredo! Tudo no tempo de Deus”, comentou.