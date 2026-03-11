Acesse sua conta
Sheuba e Tiago Souza celebram gravidez com anúncio emocionante

Casal de influenciadores baianos revelou espera do primeiro filho após enfrentar perdas gestacionais nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:35

Sheuba e Tiago Souza anunciam gravidez com vídeo criativo e emocionam seguidores
Sheuba e Tiago Souza anunciam gravidez com vídeo criativo e emocionam seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Os influenciadores Sheuba e Tiago Souza surpreenderam seguidores nesta quarta-feira (11) ao anunciar que estão esperando o primeiro filho. O casal baiano compartilhou a novidade nas redes sociais por meio de um vídeo criativo que rapidamente emocionou a web.

Para revelar a gestação, os dois apostaram em uma produção lúdica com figurinos iluminados por tubos de neon que brilham no escuro. Ao som da música Baby, de Justin Bieber, Sheuba aparece mostrando o desenho de um bebê em sua barriga, confirmando a chegada do novo integrante da família.

O anúncio foi recebido com entusiasmo por fãs e amigos próximos. Entre eles, o influenciador e empresário Cristian Bell, que revelou já saber da novidade e brincou sobre a dificuldade de manter o segredo. “Deus é bom! Quase não consigo guardar segredo! Tudo no tempo de Deus”, comentou.

A notícia marca um momento especial para o casal após períodos difíceis. Em 2023, Sheuba e Tiago enfrentaram uma perda gestacional e, no ano passado, passaram por uma gravidez química. Agora, celebram a nova fase com a chegada do primeiro filho.

Tags:

Sheuba Tiago Souza

