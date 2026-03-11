NOVA FASE

Bella Longuinho posa seminua em ensaio sensual após transição de gênero e fala sobre autoconfiança

Influenciadora de 24 anos compartilha fotos de ensaio boudoir e celebra feminilidade após cirurgia de redesignação sexual

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:10

Bella Longuinho posa em ensaio sensual e celebra fase após transição de gênero Crédito: Reprodução

A influenciadora Bella Longuinho, de 24 anos, chamou atenção nas redes sociais ao divulgar um ensaio sensual no estilo boudoir realizado em São Paulo. Seminua nas fotos, a criadora de conteúdo compartilhou cliques marcantes do projeto e refletiu sobre autoconfiança e feminilidade após sua transição de gênero.

O ensaio foi fotografado por Vagner Carvalho e faz parte de um projeto que busca destacar a essência e a força feminina, indo além da sensualidade. Bella ganhou grande repercussão nos últimos anos ao dividir publicamente nas redes sociais cada etapa de sua transição, incluindo a cirurgia de redesignação sexual realizada em outubro do ano passado.

Nos bastidores das fotos, Bella contou como se sentiu durante a experiência diante das câmeras. “Acabei de finalizar meu ensaio sensual com o Vagner. Ficou muito lindo, estou apaixonada. Já deu para ver que as fotos saíram incríveis. Ele me posicionou super bem e me deixou super confiante, segura e tranquila”, relatou.

Segundo a influenciadora, o ensaio marcou um momento especial em sua trajetória. “Foi um dia muito legal, muito produtivo. Amei todas as ideias. Foi um ensaio realmente único, que nunca tinha feito nesse estilo”, afirmou.

Recentemente, Bella também celebrou seu primeiro Dia Internacional da Mulher após a transição de gênero. Em publicação nas redes sociais, ela falou sobre gratidão e destacou mulheres importantes em sua vida, como a mãe, a irmã e a tia, a quem agradeceu pelo apoio ao longo de sua jornada pessoal.