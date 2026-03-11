Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Cantor recusou projeto sofisticado por não se reconhecer no padrão contemporâneo e busca uma construção com memória afetiva

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:00

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor Crédito: Reprodução

João Gomes decidiu seguir um caminho diferente do que costuma aparecer em condomínios de alto padrão. Mesmo dono de dois terrenos em uma das áreas mais valorizadas de Petrolina, em Pernambuco, o cantor optou por recusar um projeto de mansão moderna apresentado por arquitetos por não se identificar com o estilo proposto.

A ideia inicial era erguer a casa dos sonhos no Alphaville, onde ele e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados. O primeiro projeto, no entanto, apostava em uma estética contemporânea já comum no local, com linhas retas, uso intenso de vidro e acabamento sofisticado. Para João, faltava identidade.

Em conversa recente em podcast, o artista explicou que sempre se imaginou vivendo em uma “casa de sertão”, com varanda ampla, pilares aparentes e aquele clima de interior que remete à vida em família. Segundo ele, o maior desafio foi encontrar profissionais dispostos a adaptar esse conceito a um condomínio onde predominam construções minimalistas.

E foi justamente isso que o escritório apresentou na etapa seguinte. O pedido de João foi atendido e a nova versão do projeto passou a dialogar muito mais com o desejo do artista do que a proposta inicial.

Novo projeto da mansão de João Gomes

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
1 de 19
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura

Em conversa exclusiva com o CORREIO, o escritório de arquitetura contou como foi o processo de trabalho com o cantor. “Trabalhar com João foi um desafio por conta da agenda corrida dele. Sempre reuniões rápidas e online. Tínhamos pouco tempo para entender exatamente o que ele queria no projeto. Apesar de ele ter reprovado a fachada que foi postada, tivemos a aprovação dele na terceira revisão do projeto. Inclusive o projeto foi aprovado no condomínio sem nenhuma ressalva”, explicaram.

Questionados se o projeto foi publicado no perfil do escritório, os arquitetos confirmaram que sim, mas de forma discreta e a pedido do artista. Eles preferiram não confirmar ao CORREIO se a publicação que viralizou nas redes sociais como sendo a casa de João Gomes corresponde, de fato, ao projeto aprovado.

Nos comentários, internautas se divertiram com a aparência da mansão e a forte identidade do cantor no desenho arquitetônico. “Mostre que a casa é de João Gomes sem dizer que é de João Gomes kkk”, escreveu uma seguidora. “João Gomes agora sim tua casa tá pronta!”, brincou outra.

Projeto de arquitetura recusado por João Gomes

A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
1 de 7
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução

A proposta recusada previa uma residência de dois pavimentos, ambientes integrados, piscina elegante, deck de madeira e uma fachada imponente, com aparência digna de revista especializada. Apesar do conforto e do alto padrão, o visual não traduzia a ideia de lar que o cantor carrega desde a infância.

Leia mais

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cardápios pendurados na parede da cozinha

Após o impasse, a empresa responsável pelo projeto reconheceu o desalinhamento e apresentou uma nova versão mais próxima do desejo do casal. O conceito foi reformulado, aprovado pelo condomínio e entregue novamente para avaliação de João e Ary, que agora analisam os próximos passos antes de iniciar a obra.

Enquanto a casa não sai do papel, os terrenos seguem intactos. João Gomes reforça que prefere esperar e construir algo que tenha significado pessoal. Para ele, o futuro lar precisa unir conforto, memória afetiva e identidade regional, mantendo viva a estética do sertão mesmo cercada pelo luxo urbano.

Leia mais

Imagem - Xuxa revela por que romance com John Kennedy Jr. não avançou antes de Carolyn Bessette

Xuxa revela por que romance com John Kennedy Jr. não avançou antes de Carolyn Bessette

Imagem - Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Imagem - Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Tags:

João Gomes

Mais recentes

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja
Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental