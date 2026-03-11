CASA DOS FAMOSOS

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Cantor recusou projeto sofisticado por não se reconhecer no padrão contemporâneo e busca uma construção com memória afetiva

Heider Sacramento

11 de março de 2026

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor

João Gomes decidiu seguir um caminho diferente do que costuma aparecer em condomínios de alto padrão. Mesmo dono de dois terrenos em uma das áreas mais valorizadas de Petrolina, em Pernambuco, o cantor optou por recusar um projeto de mansão moderna apresentado por arquitetos por não se identificar com o estilo proposto.

A ideia inicial era erguer a casa dos sonhos no Alphaville, onde ele e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados. O primeiro projeto, no entanto, apostava em uma estética contemporânea já comum no local, com linhas retas, uso intenso de vidro e acabamento sofisticado. Para João, faltava identidade.

Em conversa recente em podcast, o artista explicou que sempre se imaginou vivendo em uma “casa de sertão”, com varanda ampla, pilares aparentes e aquele clima de interior que remete à vida em família. Segundo ele, o maior desafio foi encontrar profissionais dispostos a adaptar esse conceito a um condomínio onde predominam construções minimalistas.

E foi justamente isso que o escritório apresentou na etapa seguinte. O pedido de João foi atendido e a nova versão do projeto passou a dialogar muito mais com o desejo do artista do que a proposta inicial.

Em conversa exclusiva com o CORREIO, o escritório de arquitetura contou como foi o processo de trabalho com o cantor. “Trabalhar com João foi um desafio por conta da agenda corrida dele. Sempre reuniões rápidas e online. Tínhamos pouco tempo para entender exatamente o que ele queria no projeto. Apesar de ele ter reprovado a fachada que foi postada, tivemos a aprovação dele na terceira revisão do projeto. Inclusive o projeto foi aprovado no condomínio sem nenhuma ressalva”, explicaram.

Questionados se o projeto foi publicado no perfil do escritório, os arquitetos confirmaram que sim, mas de forma discreta e a pedido do artista. Eles preferiram não confirmar ao CORREIO se a publicação que viralizou nas redes sociais como sendo a casa de João Gomes corresponde, de fato, ao projeto aprovado.

Nos comentários, internautas se divertiram com a aparência da mansão e a forte identidade do cantor no desenho arquitetônico. “Mostre que a casa é de João Gomes sem dizer que é de João Gomes kkk”, escreveu uma seguidora. “João Gomes agora sim tua casa tá pronta!”, brincou outra.

A proposta recusada previa uma residência de dois pavimentos, ambientes integrados, piscina elegante, deck de madeira e uma fachada imponente, com aparência digna de revista especializada. Apesar do conforto e do alto padrão, o visual não traduzia a ideia de lar que o cantor carrega desde a infância.

Após o impasse, a empresa responsável pelo projeto reconheceu o desalinhamento e apresentou uma nova versão mais próxima do desejo do casal. O conceito foi reformulado, aprovado pelo condomínio e entregue novamente para avaliação de João e Ary, que agora analisam os próximos passos antes de iniciar a obra.