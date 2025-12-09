Acesse sua conta
Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cardápios pendurados na parede da cozinha

Casa de vila vira lar acolhedor com arquitetura afetiva, arte por todos os lados e cozinha especial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:30

A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo
A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo Crédito: Reproduçã

A rotina frenética de São Paulo parece ficar do lado de fora quando se entra na vila onde Isa Scherer e Rodrigo Calazans moram com os filhos, Bento e Mel. Entre casas geminadas e um clima quase interiorano, o casal encontrou um refúgio inesperado. A criadora de conteúdo e vencedora do MasterChef Brasil se apaixonou pela energia tranquila do espaço já na primeira visita e logo percebeu que aquele seria o endereço ideal para a família. O imóvel de mais de 300 m², cheio de possibilidades, surpreendeu até Rodrigo, que relata que “a cada cômodo, vinha outra surpresa”.

A mudança, contudo, não foi simples. O casal havia comprado um apartamento na planta e encarava uma reforma temporária quando descobriu que o antigo imóvel seria vendido. A busca urgente por uma nova casa coincidiu com uma necessidade importante para Isa: uma cozinha ampla, funcional e iluminada para gravar receitas e produzir conteúdos. O projeto, conduzido pelo escritório Fatta Arquitetura, transformou o ambiente em um estúdio natural, com claraboia, conexão direta com a área externa e espaço para que a criadora pudesse unir vida pessoal e trabalho sem perder conforto.

Casa de Isa Scherer

No quintal, um detalhe virou motivo de brincadeira entre os dois. Rodrigo fez questão de uma área de churrasco coberta, mesmo escutando da esposa que “não faz sentido fazer churrasco na chuva”. Eles riram e seguiram com a ideia, que virou um dos cantinhos favoritos da casa. A estética mistura influências afetivas e design contemporâneo: móveis modernos convivem com peças artesanais, quadros assinados dividem espaço com obras feitas pelos gêmeos, e ambientes como o hall de entrada, a sala de jantar e o closet revelam escolhas minuciosas feitas ao longo de um ano inteiro de reforma.

O resultado é um lar que traduz a essência do casal. Entre cores, arte, gastronomia e alegria de rotina, Isa e Rodrigo criaram um cenário perfeito para viver a fase atual e assistir aos filhos crescerem com espaço, luz e liberdade. Um verdadeiro abraço em forma de casa.

