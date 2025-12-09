Acesse sua conta
Namorada de Belo perde posto de musa da Vila Isabel após denúncia de racismo envolvendo ex-assessora

Decisão da escola cita descumprimento de compromissos e reforça posição de combate à discriminação

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:07

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, não fará mais sua estreia na Marquês de Sapucaí em 2026
Rayane Figliuzzi não fará mais sua estreia na Marquês de Sapucaí em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, não fará mais sua estreia na Marquês de Sapucaí em 2026. A Vila Isabel anunciou, nesta segunda-feira (8), que a influenciadora está fora do quadro de musas do Carnaval. A decisão ocorre dias após vir à tona uma denúncia de racismo envolvendo uma ex-assessora da empresária.

O comunicado oficial da escola afirma que Rayane não conseguiu cumprir as agendas e compromissos exigidos para o posto. No entanto, o texto também destaca que os recentes acontecimentos, que incluem o episódio de racismo contra a jornalista Juliana Palmer, impactaram diretamente a permanência da influenciadora. Segundo o boletim registrado pela vítima, a secretária de Rayane teria a chamado de “macaca” durante uma discussão em um restaurante de São Paulo.

A nota reforça o compromisso da agremiação com valores de respeito, inclusão e combate à discriminação, e traz uma declaração do patrono, Capitão Guimarães: “Preconceito é burrice; quem o pratica deixa de ser humano para se tornar uma coisa sem valor.”

Como a crise começou

O caso veio à tona após um jantar envolvendo Rayane, Belo e a equipe da influenciadora terminar em confusão. A discussão começou quando Rayane recebeu sugestões para se preparar melhor para o Carnaval, fazendo aulas de samba e frequentando ensaios, o que, segundo relatos, ela não teria recebido bem.

Enquanto a influenciadora se afastava, uma discussão se iniciou entre Belo, Juliana Palmer e a secretária de Rayane. Foi nesse momento que, de acordo com o depoimento da jornalista, ocorreu a agressão verbal de cunho racista. A confusão terminou com bebida jogada na vítima e dois boletins de ocorrência registrados, um no Rio e outro em São Paulo.

Rayane, que até o momento não se pronunciou publicamente sobre o comportamento das funcionárias, havia sido anunciada como musa enquanto ainda estava confinada em um reality show. Segundo fontes, Belo tentou intervir para mantê-la no posto, inclusive propondo se apresentar gratuitamente na quadra da Vila Isabel, mas a decisão final partiu da presidência e do patrono da escola.

Com enredo que celebra Heitor dos Prazeres e a cultura africana, a Vila Isabel deixa claro que não tolerará qualquer conduta incompatível com os valores defendidos pela comunidade.

