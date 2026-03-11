ENTENDA

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Após denúncias, banco afirma que “atua de forma rigorosa para proteger seus clientes"

Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:08

Após clientes do Nubank recorreram à Justiça por terem contas bloqueadas sem aviso e ficarem temporariamente impedidos de acessá-las, o banco digital emitiu comunicado sobre o caso. A fintech afirma, em nota, que medidas de segurança podem ser adotadas quando há indícios de uso indevido da conta ou movimentações incompatíveis com o perfil do cliente.

Nesses casos, o banco informa que pode realizar "bloqueios preventivos, focados na mitigação de riscos". "O Nubank aprimora continuamente seus processos de segurança e mantém seus canais de atendimento abertos e à disposição de todos os clientes", diz, em nota.

O Nubank ainda ressalta que "não comenta casos específicos por respeito à privacidade e ao sigilo bancário e atua de forma rigorosa para proteger seus clientes e a integridade do ambiente financeiro".

Entenda o caso

Clientes do Nubank recorreram à Justiça após terem contas bloqueadas sem aviso prévio e ficarem temporariamente impedidos de acessar o próprio dinheiro. Documentos judiciais obtidos pelo portal Metrópoles mostram que os bloqueios foram justificados pela instituição financeira com base em supostos “indícios de conduta ilícita”.

Em diferentes processos analisados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), correntistas afirmam que não foram informados previamente sobre a restrição e que precisaram de decisões judiciais para recuperar os valores retidos.

Pela legislação brasileira, bloqueios desse tipo devem durar até 72 horas, período em que a instituição financeira deve apurar eventuais suspeitas de fraude e justificar formalmente a restrição da conta. Nos casos analisados, porém, os clientes relatam que os valores permaneceram indisponíveis por períodos superiores.



