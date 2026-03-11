Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara; é a primeira mulher trans a assumir o posto

A parlamentar foi eleita com 11 votos; outros dez congressistas votaram em branco

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:29

Érika Hilton
Érika Hilton Crédito: Reprodução

deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nesta quarta-feira (11). Ela é a primeira mulher trans a ocupar o posto na história do Congresso.

Erika foi eleita com 11 votos. Outros dez congressistas votaram em branco. Junto com ela, assumem as vice-presidências da comissão as deputadas Laura Carneiro (PSD-RJ), Adriana Accorsi (PT-GO) e Socorro Neri (PP-AC). A presidência do colegiado era ocupada pela deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

"Espero que nós, com a pluralidade de partidos que aqui compõe essa comissão, não nos preocupemos e não demos importância à condição de gênero da presidenta da Comissão da Mulher, mas o que vale aqui de fato são as problemáticas que nós precisamos enfrentar. Seja enfrentar o discurso de ódio, o crescimento desta onda de 'Incel' e 'Redpill' que dominam as redes sociais, dominam a vida das pessoas. Ao ponto de vermos um homem se entregar para a polícia com a frase: 'não se arrependa de nada'. Esta é a prioridade desta comissão", disse a deputada em seu discurso.

Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo do seu discurso e uma imagem celebrando a conquista. "Assumir essa presidência é uma responsabilidade gigantesca. Assumi-la incomodando essa trupe nojenta e odiosa demonstra a gravidade da situação em que nosso país se encontra [...] Enquanto Presidenta, não permitirei que discursos que tentam nos dividir dominem essa Comissão que é de TODAS as mulheres", escreveu.

Erika Hilton é a primeira deputada federal negra e trans eleita no país.

Leia mais

Imagem - Erika Hilton denuncia fraude na venda de ingressos para show de Harry Styles no Brasil

Erika Hilton denuncia fraude na venda de ingressos para show de Harry Styles no Brasil

Imagem - Erika Hilton pede ao STF bloqueio das contas de Eduardo Bolsonaro

Erika Hilton pede ao STF bloqueio das contas de Eduardo Bolsonaro

Imagem - Deputada Erika Hilton nomeia maquiadores como assessores na Câmara

Deputada Erika Hilton nomeia maquiadores como assessores na Câmara

Tags:

Mulher Erika Hilton Presidente

Mais recentes

Imagem - ‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro

‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro
Imagem - ‘Homem-Aranha’ é preso após escalar prédio e invadir apartamento para furtar

‘Homem-Aranha’ é preso após escalar prédio e invadir apartamento para furtar
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2935, desta terça-feira (11)

Resultado da Dupla Sena 2935, desta terça-feira (11)

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
02

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)
03

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana