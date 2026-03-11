REPRESENTATIVIDADE

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara; é a primeira mulher trans a assumir o posto

A parlamentar foi eleita com 11 votos; outros dez congressistas votaram em branco

Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:29

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nesta quarta-feira (11). Ela é a primeira mulher trans a ocupar o posto na história do Congresso.

Erika foi eleita com 11 votos. Outros dez congressistas votaram em branco. Junto com ela, assumem as vice-presidências da comissão as deputadas Laura Carneiro (PSD-RJ), Adriana Accorsi (PT-GO) e Socorro Neri (PP-AC). A presidência do colegiado era ocupada pela deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

"Espero que nós, com a pluralidade de partidos que aqui compõe essa comissão, não nos preocupemos e não demos importância à condição de gênero da presidenta da Comissão da Mulher, mas o que vale aqui de fato são as problemáticas que nós precisamos enfrentar. Seja enfrentar o discurso de ódio, o crescimento desta onda de 'Incel' e 'Redpill' que dominam as redes sociais, dominam a vida das pessoas. Ao ponto de vermos um homem se entregar para a polícia com a frase: 'não se arrependa de nada'. Esta é a prioridade desta comissão", disse a deputada em seu discurso.

Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo do seu discurso e uma imagem celebrando a conquista. "Assumir essa presidência é uma responsabilidade gigantesca. Assumi-la incomodando essa trupe nojenta e odiosa demonstra a gravidade da situação em que nosso país se encontra [...] Enquanto Presidenta, não permitirei que discursos que tentam nos dividir dominem essa Comissão que é de TODAS as mulheres", escreveu.