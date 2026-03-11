Acesse sua conta
‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro

Vítima foi estrangulada e esfaqueada pelo suspeito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:41

Suspeito foi preso
Suspeito foi preso Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Um homem, de 43 anos, foi preso na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, após chegar à delegacia com o corpo da ex-esposa dentro do carro. Após cometer o crime, na última segunda-feira (9), o suspeito enviou uma mensagem ao filho confessando o assassinato.

Em uma mensagem de áudio, o homem, identificado como Wellington de Rezende Silva, contatou o filho do casal para relatar o ocorrido e pediu desculpas ao rapaz. “Fiz merda, matei sua mãe, cara. Tô aqui me entregando na delegacia. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, não aguentei, sofrimento demais”, disse.

O homem chegou à 16ª Delegacia de Polícia com o corpo da manicure Luana Moreira, de 41 anos. A vítima foi estrangulada com o cinto de segurança do veículo e esfaqueada após ficar desacordada.

Segundo o depoimento do homem à polícia, ele havia buscado a mulher em casa com a intenção de reatar o relacionamento. Ele afirmou ter atacado a ex-companheira após ela dizer que não retomaria o casamento. A vítima chegou a questionar o que ele estava tentando fazer durante o ataque, mas o suspeito respondeu apenas que “não ia fazer nada”.

A faca estava escondida debaixo do tapete do carro e foi usada pelo homem para ferir a vítima na costela, na orelha e no pescoço. A arma foi apreendida pela polícia.

