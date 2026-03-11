Jovem cai de ônibus em movimento após janela ceder e morre três dias depois

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 11 de março de 2026 às 21:30
Uma jovem de 26 anos caiu de um ônibus e movimento, na cidade de São Sebastião, interior de São Paulo. Renata Yassu Nakama chegou a ser internada, mas morreu três dias após o acidente. As informações são da TV Vanguarda.
O caso aconteceu no dia 2 de janeiro, mas só agora o vídeo com o registro do acidente foi divulgado. As imagens, gravadas pelo sistema de monitoramento interno do ônibus, mostra a jovem apoiada em uma janela ao lado do cobrador.
Veja o momento em que a janela cai e a jovem é arremessada para fora do ônibus
Cerca de 15 minutos depois da sua entrada no veículo, a estrutura de vidro da janela começa a se soltar. A janela cai para fora do ônibus e Renata é jogada no acostamento. Na queda, ela bateu a cabeça.
De acordo com informações da Polícia, o motorista do ônibus informou que o veículo tinha 77 passageiros, número dentro do limite permitido. E que Renata "decidiu por conta própria pular a grade e ocupar o local não destinado para passageiro".
A empresa responsável pelo coletivo, a Sancetur, informou à TV Vanguarda que o caso estava sendo tratado pelo setor jurídico e não iria se manifestar. Já a Prefeitura de São Sebastião afirmou que abriu uma apuração administrativa para investigar o acidente.
Renata deixou dois filhos, um de oito ano e outro de seis. Em fevereiro, a Justiça paulista concedeu liminar determinando que a prefeitura e a empresa responsável pelo veículo paguem pensão alimentícia mensal aos filhos da vítima.