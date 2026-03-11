ACIDENTE

Jovem cai de ônibus em movimento após janela ceder e morre três dias depois

Vídeo registrou o momento da queda; vítima bateu a cabeça ao ser arremessada do veículo

Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:30

Renata estava apoiada na janela no momento do acidente Crédito: Reprodução

Uma jovem de 26 anos caiu de um ônibus e movimento, na cidade de São Sebastião, interior de São Paulo. Renata Yassu Nakama chegou a ser internada, mas morreu três dias após o acidente. As informações são da TV Vanguarda.

O caso aconteceu no dia 2 de janeiro, mas só agora o vídeo com o registro do acidente foi divulgado. As imagens, gravadas pelo sistema de monitoramento interno do ônibus, mostra a jovem apoiada em uma janela ao lado do cobrador.

Cerca de 15 minutos depois da sua entrada no veículo, a estrutura de vidro da janela começa a se soltar. A janela cai para fora do ônibus e Renata é jogada no acostamento. Na queda, ela bateu a cabeça.

De acordo com informações da Polícia, o motorista do ônibus informou que o veículo tinha 77 passageiros, número dentro do limite permitido. E que Renata "decidiu por conta própria pular a grade e ocupar o local não destinado para passageiro".

A empresa responsável pelo coletivo, a Sancetur, informou à TV Vanguarda que o caso estava sendo tratado pelo setor jurídico e não iria se manifestar. Já a Prefeitura de São Sebastião afirmou que abriu uma apuração administrativa para investigar o acidente.