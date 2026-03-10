Acesse sua conta
Menina de 12 anos morre após briga com colega ao descer de ônibus escolar

Polícia de Villa Rica, na Geórgia (EUA), investiga a morte de Jada West

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:38

Menina de 12 anos morre após briga com colega ao descer de ônibus escolar nos EUA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A polícia de Villa Rica, na Geórgia (EUA), investiga a morte de Jada West, uma estudante, de 12 anos, que morreu após uma briga com outra jovem na quinta-feira (5).

De acordo com informações do jornal Fox 5, o confronto ocorreu depois que as duas adolescentes desceram de um ônibus escolar, por volta das 17h, no horário local.

Em imagens que circulam nas redes sociais mostram as alunas discutindo e trocando provocações antes de a situação evoluir para agressões físicas.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

