Menina de 12 anos morre após briga com colega ao descer de ônibus escolar

Polícia de Villa Rica, na Geórgia (EUA), investiga a morte de Jada West

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:38

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A polícia de Villa Rica, na Geórgia (EUA), investiga a morte de Jada West, uma estudante, de 12 anos, que morreu após uma briga com outra jovem na quinta-feira (5).

De acordo com informações do jornal Fox 5, o confronto ocorreu depois que as duas adolescentes desceram de um ônibus escolar, por volta das 17h, no horário local.

Em imagens que circulam nas redes sociais mostram as alunas discutindo e trocando provocações antes de a situação evoluir para agressões físicas.