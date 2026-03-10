MUNDO

Passageira é expulsa de voo por assistir a vídeos no celular sem fones

Caso ocorreu em aeronave da American Airlines que seguia de Miami para Tampa e foi registrado em vídeo nas redes sociais

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:54

Mulher foi retirada do avião Crédito: Reprodução

Uma mulher foi retirada de um avião da American Airlines após utilizar o celular em volume alto e sem fones de ouvido. O voo, que saiu de Miami, tinha como destino a cidade de Tampa, nos Estados Unidos. O momento foi registrado em vídeo e começou a circular nas redes sociais no fim de fevereiro.



A passageira estava assistindo a vídeos em seu celular quando foi abordada. No vídeo, a mulher alegou que já havia interrompido a reprodução após receber um "segundo aviso".

Ainda assim, ela foi expulsa do voo. "Eu reproduzi a p**** do vídeo por 30 segundos com o volume em 50%, e essa é a p**** da razão pela qual vocês estão me expulsando?", questionou a mulher.

"Não vivemos na América da liberdade de expressão ou estamos sendo uns idiotas com todo mundo?", disse.

Ela foi conduzida para fora do avião por um policial. Os demais passageiros aplaudiram a expulsão da mulher.

Sem fones

Casos envolvendo passageiros que reproduzem conteúdo sem fones de ouvido têm gerado pressão crescente nos Estados Unidos. A United Airlines, outra grande companhia aérea do país, atualizou recentemente seu contrato de transporte para exigir que os clientes utilizem fones ao ouvir música ou assistir a vídeos em dispositivos móveis, segundo reportagem da CBS News.

De acordo com a política da empresa, passageiros que se recusarem a cumprir a regra podem ser retirados do voo e até proibidos de utilizar os serviços da companhia no futuro.