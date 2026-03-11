Acesse sua conta
Chef com estrelas Michelin é denunciado por agressões físicas e humilhações a funcionários

Mais de 30 ex-empregados relataram casos de violência dentro da cozinha

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:23

O chef dinamarquês René Redzepi, que já conquistou três estrelas no Guia Michelin, foi denunciado por ex-funcionários por supostos episódios de agressão física e humilhações no ambiente de trabalho. Ao todo, 35 antigos empregados relataram comportamentos abusivos dentro da cozinha.

Segundo reportagem do The New York Times, os casos teriam ocorrido entre 2009 e 2017. Um ex-trabalhador afirmou que o chef reagia de forma agressiva a pequenos erros durante o serviço.

“Ele batia, cutucava e empurrava funcionários por erros pequenos e, às vezes, chegava a socar alguém quando perdia a paciência”, disse o ex-funcionário ao jornal.

As denúncias também apontam longas jornadas de trabalho, que podiam variar entre 12 e 16 horas por dia, dependendo da rotina do restaurante. Parte da equipe era formada por estagiários estrangeiros, que, segundo os relatos, recebiam baixa remuneração.

Após a divulgação das acusações, dois patrocinadores retiraram apoio ao restaurante Noma.

Localizado em Copenhague, capital da Dinamarca, o Noma já foi eleito cinco vezes o melhor restaurante do mundo pela lista The World's 50 Best Restaurants e acumula três estrelas Michelin, uma das principais distinções da gastronomia internacional.

Em nota, o Noma afirmou que as histórias relatadas não refletem o ambiente de trabalho atual do restaurante. O estabelecimento declarou ainda que levará as denúncias “a sério e com cuidado” e informou que instaurou um processo interno para implementar melhorias no local.

