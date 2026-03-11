Acesse sua conta
Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'

Naay Lins, de 33 anos, foi alvo de operação da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:05

Laay Lins
Laay Lins Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Naay Lins, de 33 anos, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, fez uma publicação nas redes sociais após prestar depoimento na delegacia. Ela é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões do Clube Bahiano de Tênis.

"As vezes é difícil entender os planos de Deus, você fica com o coração confuso e não sabe o que fazer. mas, uma coisa é certa, Deus escolhe sempre o melhor para você... Então fica em paz, deixa Deus cuidar de tudo!", diz texto da publicação. 

Laay Lins (@laaylins) tem 20,7 mil seguidores no Instagram. Na bio, que traz informações sobre o tipo de conteúdo que produz na rede social, ela destaca temas como moda, beleza, fitness, viagem e lifestyle. "Real, autêntica e sempre de bem com a vida", descreve a influenciadora. Após a operação ganhar repercussão nas redes sociais, a influenciadora desativou os comentários da rede social.

Operação 

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel em Catu de Abrantes. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.

Além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital, além do endereço em Busca Vida.

As investigações tiveram início após a instituição comunicar um possível desvio de recursos financeiros. A ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta bancária.

Durante as diligências, na casa onde a suspeita foi localizada, a equipe encontrou um ambiente de alto padrão. Foram apreendidos um veículo de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, que serão submetidos à análise no curso das investigações. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.

A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos.

A reportagem tentou contato com o Clube Bahiano de Tênis, mas não obteve sucesso. Também não conseguiu o contato da suspeita. 

