Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) detalha mudança

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:32

viaduto José Linhares
Inauguração do viaduto José Linhares Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O acesso da Avenida ACM à Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), localizado em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, foi fechado na noite desta segunda-feira (9). O bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto. Caso desejem seguir para a Av. Paralela, poderão acessar a LIP um pouco mais à frente, à esquerda.

O acesso havia sido aberto para viabilizar a construção do viaduto. O fechamento também vai favorecer a segurança viária, visto que vai impedir que veículos vindos de duas faixas se cruzem no trânsito ou que motociclistas realizem conversões proibidas.

A sinalização será reforçada no local para orientar condutores e pedestres sobre a interdição.

