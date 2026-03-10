SALVADOR

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) detalha mudança

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:32

Inauguração do viaduto José Linhares Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O acesso da Avenida ACM à Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), localizado em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, foi fechado na noite desta segunda-feira (9). O bloqueio ocorre após a abertura do novo viaduto José Linhares.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos que estiverem vindo da Av. ACM com destino ao Acesso Norte/BR-324 poderão seguir pelo viaduto. Caso desejem seguir para a Av. Paralela, poderão acessar a LIP um pouco mais à frente, à esquerda.

O acesso havia sido aberto para viabilizar a construção do viaduto. O fechamento também vai favorecer a segurança viária, visto que vai impedir que veículos vindos de duas faixas se cruzem no trânsito ou que motociclistas realizem conversões proibidas.

Veja quais avenidas de Salvador devem passar por redução de limite máxima 1 de 3