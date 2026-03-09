Acesse sua conta
Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

Vítima ainda não foi identificada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 09:31

Avenida Jequitaia
Avenida Jequitaia Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um corpo foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, a pessoa ainda não foi identificada formalmente. O corpo estava enrolado em um pano.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime. A necropsia vai apontar a causa da morte.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador).

