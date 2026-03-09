Corpo é encontrado dentro de carrinho de supermercado em avenida movimentada de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de março de 2026 às 09:31
Um corpo foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (9).
De acordo com a Polícia Civil, a pessoa ainda não foi identificada formalmente. O corpo estava enrolado em um pano.
Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime. A necropsia vai apontar a causa da morte.
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador).